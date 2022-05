Rick Evers: Personeel gezocht (m/v)

De Ketheltunnel bij Rotterdam was laatst urenlang dicht. Dat kwam niet omdat er een ongeluk gebeurd was en ook niet door een spoedreparatie. De tunnel was dicht omdat de vervanger van de zieke tunneloperator zich ziekgemeld had. Het gevolg: urenlange files. Kijk, dan heb je pas een baan die ertoe doet. Al lig je waarschijnlijk niet alleen met een snotneus, maar ook met een flink schuldgevoel in bed.

De gesloten Ketheltunnel is helaas geen incident. De NS laten steeds vaker minder treinen rijden, Schiphol schrapt talloze vluchten en overal in het land worden complete klassen regelmatig naar huis gestuurd omdat de leraar ziek is en een vervanger niet te vinden is. Maar het kan nog erger. Onze favoriete snackbar zat laatst ineens dicht. Een briefje op de deur zei: “geslooten ivm persoonstekort”. Inclusief spelfout. Zeker ook te vaak van school naar huis gestuurd vroeger.

We hebben dus allemaal last van het personeelstekort in ons land. Van kantoorpikkies tot reizigers, van scholieren tot mensen die graag op zondag een patatje eten. De wetenschappelijke verklaring is dat het komt door de vergrijzing. Maar dat geloof ik niet helemaal. Een tijdje terug was er namelijk nog niets aan de hand en het is niet zo dat half Nederland afgelopen week 67 jaar is geworden.

Ik denk dat het voor een deel ook komt door de opkomst van bullshitbanen. Mensen die de hele dag werk doen dat eigenlijk geen nut heeft. Arjen Lubach had het in zijn grandioze avondshow eerder dit jaar al over coaches. Nederland heeft bijna 100.000 coaches. Life coaches, succescoaches, hondencoaches, paardencoaches, schrijfcoaches. Terwijl die mensen ook in de snackbar kunnen gaan staan.

Of word gewoon beveiliger op Schiphol. Conducteur bij de NS. Ga in de techniek werken zodat jij en ik niet meer drie jaar hoeven te wachten op een warmtepomp of zonnepanelen. Of word tunneloperator zodat je collega zich een keertje ziek kan melden. Wat dat betreft hebben die coaches wel een groot voordeel: als ze zich vandaag massaal ziek melden, heeft niemand het in de gaten.