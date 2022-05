Retrospectief: Schapenmonument in buurtschap Woeste Hoeve

Er is nu maar weinig meer van te zien, maar in de oude buurtschap Woeste Hoeve bij Beekbergen bevindt zich nog altijd een Schapenmonument. Slechts een paar bordjes geven de historische betekenis van deze plek aan.

Aan de Oude Arnhemseweg, schuin tegenover de oude herberg De Woeste Hoeve, ligt het oude schapenkerkhof. Zo’n 200 jaar geleden, toen de heidevelden werden begraasd door kuddes schapen, moet zich hier een ramp hebben voltrokken. Vermoedelijk is er toen een epidemie van miltvuur uitgebroken onder de schapen. Wellicht stierven honderden schapen door deze ziekte. De herders hebben toen een centrale plek gezocht om de dieren te begraven. Zij kozen voor een stuk grond nabij de herberg De Woeste Hoeve. Om de plek goed te markeren, werd ervoor gekozen om hierom heen, in de vorm van een cirkel, beukenboompjes te planten. De beukjes werden grote bomen en werden door ouderdom erg slecht. De plek raakte steeds meer vervallen. De beuken werden omgezaagd, omdat ze gevaar vormden voor fietsers en ander verkeer.

Later gingen in de omgeving stemmen op om deze eeuwenoude plek in ere te herstellen. Verschillende personen en instanties hebben zich ingezet om het Schapenmonement te herstellen. Op dezelfde plek zijn enige jaren geleden weer beuken geplant in een cirkel. Dorpsraad Loenen was ook een groot voorstander van het behoud van het Schapenmonument en verleende financiële medewerking. Loenenaar Willem van Ark was een goed schrijver en dichter. Hij schreef op verzoek van de Dorpsraad een passend gedicht, dat bij het monument is geplaatst.

Hier op staat te lezen:

Hier rust het argeloze schaap

Aan het eind van zijn leven

Dat U, o’mensch, zijn wol

tot dekking heeft moeten geven

Ontzie dit graf te midden van ‘t verkeer

Leg hier geen dozen en schillen

Of andere rommel neer

Willem van Ark

De kring van beukenbomen is een bijzondere plek. Volgens het volksgeloof zou het op deze schapenbegraafplaats binnen de kring van bomen bij de Woeste Hoeve hebben gespookt. Niet ver van de Schapenbegraafplaats loopt de Spoekweg. In stormachtige nachten doolt hier nog de geest van Gluuiende Gerrit, die oorzaak was van de grote brand in de oude herberg