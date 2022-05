Retrospectief: De Doodenweg in Spankeren

Het verhaal van deze oude foto uit Spankeren, begint feitelijk in Dieren. Vanaf 1219 was daar het Hof te Dieren in bezit van de Ridderlijke Duitse Orde en hoorde bij dat landgoed ook een kapel. Die verkreeg in 1315 parochierechten en veel Dierenaren gingen daarna op Het Hof te kerke.

Dat duurde totdat Prins Willem II het landgoed in 1647 kocht. Het was in de 17e en 18e eeuw één van de voornaamste bezittingen van de koninklijke familie. Koning-stadhouder Willem III maakte van het huis rond 1680 een jachtslot.

In die periode, in 1652, werd de kapel van de Hof te Dieren ook afgebroken en de bewoners van Dieren moesten toen kiezen of men naar de kerk in Spankeren of Ellecom wilde. De meesten kozen toen voor Spankeren en in die tijd ontstond een kerkpad, dat vanaf de hoek Molenweg-Zutphensestraatweg in Dieren naar de kerk in Spankeren leidde. In Dieren zijn nog restanten van dat oude kerkpad te zien.

Bij begrafenissen op het kerkhof bij de kerk van Spankeren liep de rouwstoet echter via wat tegenwoordig de Overweg in Spankeren heet. Deze werd dan ook Doodenweg genoemd. Dat was toen een zandweg met aan beide kanten akkers. De rouwstoeten liepen dus via de Zutphensestraatweg en Overweg en niet via het kerkpad. Op die route was er meer ruimte voor de paarden en wagens die bij de uitvaart werden gebruikt.

Op deze foto, gemaakt rond 1910, is de Doodenweg of Overweg, nog steeds een zandpad. De spoorlijn werd al in 1865 in gebruik genomen en de verhoging naar de overweg is dan ook goed te zien achter de twee meisjes die keurig voor de fotograaf poseren. Overigens kende Spankeren in die tijd nog een halte voor de trein. Het werd een stopplaats genoemd. Het was geen station, maar aan weerzijden stonden ter hoogte van de overweg in de Bockhorstweg, twee houten wachthokjes. Kaartjes konden er niet worden gekocht en voorzieningen waren er niet. Men kon er slechts in- of uitstappen. Na 1917 verdween de halte Spankeren uit de dienstregeling en de wachtlokaaltjes werden omstreeks 1925 gesloopt.