Retrospectief: Bouw Gelders Hof

Op 9 juni 1966 werd een stichting opgericht, die als taak had een verzorgingshuis in Dieren te realiseren. De naam: Stichting Verpleeghuis Rheden. De wens voor het verzorgingshuis kwam voort uit een aantal eerdere aanvragen voor gemeentelijke en Rijkssteun van kerkelijke en maatschappelijke particuliere instellingen. Er werd veel vergaderd, plannen gemaakt en vervolgens een lobby in Den Haag gestart. De wens was een instelling te realiseren waar 140 mensen zouden kunnen worden opgenomen. Dat plan haalde het niet, maar met een verpleeghuis met 112 bedden én een polikliniek van ziekenhuis Velp kon men beslist vrede hebben. De bouw van een zusterhuis werd aanvankelijk afgekeurd, maar daarvoor kwam in 1973 alsnog toestemming het te realiseren. Een gebouw met 22 kamers en een school.

Inmiddels was plaatselijke aannemer Reinbouw op 8 februari 1973 begonnen met de bouw van het hoofdgebouw op het terrein dat plaatselijk bekend was als De Veldkuil. Het was jarenlang het kermis- en evenemententerrein van Dieren. Het ontwerp van het gebouw was van het Velpse architectenbureau Heineman. De Rhedense Burgemeester Drost verrichte met een graafmachine de eerste officiële handeling. Op deze foto uit 1973 is een deel van de fundering te zien. Op de achtergrond de huizen van de Harderwijkerweg.

Om het verhaal af te maken: op 8 oktober 1974 kwamen de eerste patiënten binnen in het gebouw dat de naam Gelders Hof had gekregen. Die naam was bedacht door E. Hendriks uit Dieren. De officiële opening werd in oktober verricht door de nieuwe burgemeester Borrie.

Veertig jaar later, in 2014, sloeg Gelders Hof en inmiddels onder de hoede van Attent Zorg en Behandeling een nieuwe weg in. De tijden waren veranderd. Had het oude verpleeghuis vooral een uitstraling van een ziekenhuis, waar mensen langdurig en vaak tot het einde verbleven. In de nieuwe opzet – een landelijke tendens – was het streven ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dus werd Gelders Hof opgesplitst in twee delen: Intermezzo en Hofstaete. De namen zeggen het feitelijk al. Intermezzo is bedoeld voor tijdelijke huisvesting tijdens revalidatie. In Hofstaete wonen de bewoners permanent. Zij kunnen niet meer naar huis.