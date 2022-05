Reorganisatie bij Vitakraft kost 22 banen

EERBEEK – Vitakraft in Eerbeek gaat reorganiseren. De logistiek, inkoop en productie verhuizen naar Bremen, Duitsland. Dit betekent dat 22 medewerkers hun baan verliezen.

Directeur Constantijn van Gerwen is zelf ook niet gelukkig met de situatie. “Het hoofdkantoor neemt een besluit en daar moet je het mee doen. Natuurlijk had ik liever iedereen gehouden.”

Van de 45 werknemers van Vitakraft in Eerbeek moeten er dus 22 op zoek naar nieuw werk. Van Gerwen heeft goede hoop dat dat ook lukt. “Het is een goede tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. En we willen iedereen er natuurlijk zoveel mogelijk bij helpen.”

Hoewel de werkzaamheden na de zomer stukje bij beetje naar Bremen worden verplaatst, blijven de medewerkers tot 1 januari 2023 in dienst en worden pas daarna boventallig verklaard. Daarna wordt het kantoor in Eerbeek een marketing-sales organisatie.

Vitakraft Nederland B.V. is een dochter van het in Bremen, Duitsland gevestigde Vitakraft pet care. Het hoofdkantoor voor de Benelux is in Eerbeek gevestigd. Om slagkracht voor de toekomst te garanderen zijn verregaande automatiseringsslagen noodzakelijk. Daarom heeft de Board in Duitsland besloten dat per 1 januari 2023 alle processen rondom logistiek, inkoop en productie zullen zijn gecentraliseerd vanuit Bremen.