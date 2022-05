Record van bijna 700 vogelschutters bij kermis in Loenen

LOENEN – Het was duidelijk te merken dat jong en oud na twee jaar van weinig vertier nu graag een feestje bouwen. Bij het vogelschieten op de Loenense kermis deden beide dagen een recordaantal deelnemers mee. Bijna 400 mannen deden een poging de koningstitel binnen te halen. Dit lukte Eric van Oorspronk bij de gehuwden en Jos Gerritsen bij de ongehuwden. De Loenense dames lieten zaterdag ook een record noteren van bijna 300 deelnemers. De koningin-titels waren voor Sintha Prop en Jantonien Sligman.

Het was weer spannend bij de mannen wie de (houten) vogel er af zou schieten. Bij de gehuwden waren er 197 schutters. Om 11.00 uur, in de tweede ronde bij het 288ste schot, schoot Erik van Oorspronk goed raak. De 63-jarige woningstoffeerder had vanaf zijn achttiende al meegedaan en vurig gehoopt om ooit koning te worden. In het verleden won hij wel een deelprijs. Zijn vrouw Thea werd de koningin. Al eerder schoot Ron Ruysch de eerste vleugel er af, Jeroen Waanders de tweede vleugel, Bastiaan Lambrechts de kop en de staart door Arie sopjes.

Ongehuwden

Bij de ongehuwden waren er 203 deelnemers. Bij het 328ste schot was Jos Gerritsen om 11.05 uur de gelukkige. Een luid gejuich steeg op van de vriendengroep. Jos is als heftruckchauffeur werkzaam bij Thomassen in Loenen. Hij was zichtbaar verrast met deze hoge prijs. De eerste vleugel werd er afgeschoten door Wilfred Sangers, de tweede vleugel door Rubert Willems, de kop door Max van Oorspronk en de staart door Rowin Wichers.

Ook was er volgens traditie het ballenschieten. Dit keer met 58 deelnemers. De eerste knikkerbal was voor Daan ter Horst, de tweede knikkerbal voor Jerry van Leeuwen. De eerste kleine bal ging naar Peter Voigt, de tweede kleine bal Stefan Willems. De eerste middenbal was voor Jan Onstenk, tweede middenbal Jos Huisman. En de eerste grote bal voor Rob Harmsen en de tweede grote bal voor Berry Koller.

Vrouwen

Zaterdagmorgen hadden de Loenense dames hun eigen vogelschietfeest. Zij kwamen ook massaal naar de feesttent. Voor vogel I waren er 135 schutters en voor vogel II 146 schutters. De vrouwen schoten met een buks op de vogels die bij de tent stonden opgesteld. De boerenkapel De Plaggenstèkers van OLTO zorgde ervoor dat de stemming er snel in kwam.

Om 12.00 uur schoot Sintha Prop met het 255ste schot goed raak. Zij werkt in de zorg en koos Martijn Prop tot koning. De eerste vleugel was voor Irene Verheul, de tweede vleugel voor Wendy Blom, de kop voor Diana Harmsen en de staart voor Lotte Draaier.

Intussen moesten de vrouwen van Vogel II nog even doorschieten om de vogel te laten sneuvelen. Bij het 320ste schot schoot Jantonien Sligman goed raak en werd hiermee koningin. Zij koos Lars Wilbrink tot haar gemaal. De eerste vleugel was voor Simone Heezen, de tweede vleugel voor Karin Waanders, de kop voor Pim van Ark en de staart voor Julia van Binsbergen.

Een DJ zette de boel op stelten waarbij de koninginnen een ereplaats kregen. Voor velen was het een topfeest om nooit te vergeten.

Foto’s: Martien Kobussen

Bij foto 1: Schutterskoninginnen Sintha Prop en Jantonien Sligman

Bij foto 2: Schutterskoningen Jos Gerritsen en Erik van Oorspronk

