OLTO eert jubilaris Teun Hennink

LOENEN – Het bestuur van de muziekvereniging OLTO heeft graag gehoor gegeven aan de wens van jubilaris Teun Hennink om het voorjaarsconcert op zondag 8 mei te beginnen met een vrolijke mars. Een mooi begin van een bijzonder concert met maar liefst drie feestelijke tintjes.

Voor het eerst presenteerde het korps zich in de nieuwe samenstelling, die is ontstaan door de samenvoeging van harmonieorkest en drumfanfare. Daarbij was het ook voor de nieuwe dirigent John Brouwer zijn debuut. Een feestelijk tintje was er ook omdat Teun Hennink werd gehuldigd omdat hij 80 jaar lid is van OLTO. Dit alles vond zondagmiddag bij een goede belangstelling plaats in het dorpscentrum De Brink.

Voorzitter Marcel Mooij had deze middag een dubbele taak. Naast zijn voorzittersfunctie trad hij ook op speaker. Hij vond het prettig dat na een moeilijke, gedwongen rustperiode nu weer muziek gemaakt kan worden. De samenvoeging van de korpsen is zeker geen gemakkelijke periode geweest maar nu, met de nieuwe dirigent John Brouwer, hebben de leden er weer volop zin in. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een aantal nieuwe nummers. Mooij wist zeker dat het publiek deze middag zou genieten van een leuk gevarieerd programma.

OLTO begon het concert met een feestelijke mars Sempre Aventi. Dit werd gevolgd door Lord Tullamore, met een fraaie klarinetsolo. De bezoekers genoten zichtbaar van de bekende nummers van Elton John. Dirigent Brouwer had gekozen voor veel variatie. Als vijfde nummer speelde het vernieuwde orkest Itterbug. Een vlotte afsluiting was het nummer Shreck Danceparty met liedjes als YMCA.

Na het muziekprogramma stond de huldiging van Hennink op het programma. Ere-voorzitter Paul Sanders kreeg de taak de jubilaris toe te spreken. In de lange tijd dat Hennink blies bij OLTO, heeft hij veel hoogtepunten beleefd. Sanders noemde vooral het Topconcours en de viering van het 100-jarig bestaan in Orpheus. De Fremersberg heeft Hennink altijd een mooi muziekstuk gevonden. Naast het Harmonieorkest speelde Teun ook een flinke partij jazz-muziek bij de Loener Jazz Harmonie. Sanders zei de muziek altijd belangrijk te vinden, vooral bij plechtigheden als de ontvangst van Engelse bevrijders.

Voorzitter Mooij mocht daarna Teun Hennink huldigen met een medaille en een oorkonde. Echtgenote Annie Hennink-Berends kreeg bloemen aangeboden. Daarna was er nog een gezellig samenzijn in De Brink.

Foto: Eline Dammers