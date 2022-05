DIEREN – Naaiatelier Kieskleurig gaat van start in Dieren. Met het grote succes van dit naaiatelier voor anderstaligen in Doesburg vond initiatiefneemster Désirée Kester het hoog tijd ook in Dieren een groep op te starten. Ze zocht contact met Deborah Rutgers van de VrijeTijdsVleugel en donderdag 12 mei staat de eerste bijeenkomst op de planning.

Het naaiatelier Kieskleurig is opgezet om nieuwkomers te helpen de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. “Ik heb altijd internationaal gewerkt en ik weet hoe het is om te leven in het isolement als je de taal niet kent. Een heel nare ervaring”, vertelt Desiree Kester. Ze wilde immigranten helpen met het leren van onze taal en richtte daarom het naaiatelier op. “Je leert de taal sneller als je iets met je handen doet”, legt ze uit. “De deelnemers zijn gewoon lekker aan het werk en leren ondertussen de taal door met elkaar en de vrijwilligers te praten.”

In Doesburg draait het atelier nu al weer drie jaar met groot succes. Er komt elke week een groep van 10 tot 15 deelnemers, vooral vrouwen, bij elkaar. “Ze maken de mooiste dingen”, vertelt Désirée trots. Soms worden spulletjes gemaakt die worden verkocht op markten en de Doesburgse feesten, zoals kussens of vlaggetjes. “Met de opbrengst kunnen we de kosten dekken en blijft deelname aan het atelier gratis. Zo houden we de drempel laag.”

Deborah Rutgers denkt dat Naaiatelier Kieskleurig een mooie aanvulling is op het activiteiten-aanbod van de VrijeTijdsVleugel, een onderdeel van het Inloophuis in Dieren. “Het naaiatelier geeft de deelnemers ook een stukje waardigheid. Ze maken iets met hun handen, doen iets waardevols”, legt ze uit. Deborah neemt in eerste instantie samen met Désirée zelf de begeleiding van de groep op zich en heeft daar zin in. “We beginnen met iets simpels, zoals een speldenkussen. Daarna kijken we wat de deelnemers kunnen en wat ze zelf willen maken.”

Duurzaamheid neemt in het atelier een belangrijke rol in. Kieskleurig werkt alleen met gebruikte materialen. Désirée heeft een garage vol stoffen, garens en fournituren. Allemaal gekregen en klaar voor hergebruik. “Stof en kleding zijn waardevolle grondstoffen, die we niet zomaar moeten weggooien. We repareren scheuren in lakens of maken er een kussenhoes van als herstellen niet meer lukt.”

Hoewel het naaiatelier in de basis is opgezet voor anderstaligen, is de doelgroep inmiddels uitgebreid. “Er zijn zoveel mensen voor wie het naaiatelier geschikt is”, zegt Désirée. “Denk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een handicap. Of vrouwen die altijd veel hebben genaaid en nu als vrijwilliger hun kennis willen overdragen. Ook mensen die op zoek zijn naar gezelschap zijn welkom, de sociale verbinding is heel belangrijk.”

Om de groep te begeleiden, zoeken Desiree en Deborah nog vrijwilligers. Het mes snijdt ook voor hen aan twee kanten: ze doen iets voor een ander, maar komen ook zelf onder de mensen in een gezellige groep. “Je moet wel wat geduld hebben en zelf de Nederlandse taal goed beheersen”, zegt Désirée.

Hoewel de ateliers van Kieskleurig vooral door vrouwen worden bezocht, nodigen Desiree en Deborah nadrukkelijk ook mannen en jongeren uit. Als deelnemer of als vrijwilliger.

Naaiatelier Kieskleurig gaat donderdag 12 mei van start en is daarna elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname, koffie en thee zijn gratis. Wie wil deelnemen, kan gewoon binnenlopen. Vrijwilligers die vast wat meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Deborah Rutgers via tel. 06-38415045 of deborah@inloophuisdieren.nl.

Het Naaiatelier is een activiteit van de VrijeTijdsVleugel aan de Van der Duyn van Maasdamstraat in Dieren (ingang naast die van het Inloophuis).

Foto: Linda Peppelman

Foto: Désirée Kester en Deborah Rutgers openen donderdag 12 mei Naaiatelier Kieskleurig in Dieren