Meer muziek in de klas bij Mauritiusschool in Rheden

RHEDEN – Woensdag 20 april stond er voor groep 5 en 6 van de Mauritiusschool in Rheden een bijzondere les op het programma. Even geen lezen, rekenen of schrijven, maar een muziekles. De komende weken doen zij mee met het Muziek op maat-project, een samenwerking tussen de stichting Meer muziek in de klas, de gemeente en cultuurbedrijf RIQQ. In 8 weken tijd leren de kinderen spelen op een klarinet of trompet.

Tijdens de eerste introductieles vertelden gastdocenten Sander Wamelink en Nancy Menheere-Schröder allerlei dingen over hun instrumenten. Van welk materiaal wordt een klarinet gemaakt en wie weet wat een trompet kost? De muziekleraren werden meteen onderworpen aan een vragenvuur van de kinderen. Na een introductie was het tijd om zelf een instrument te proberen. Alle kinderen mochten de instrumenten om de beurt bespelen.

Voor de meesten was het de eerste echte kennismaking met een muziekinstrument en dat was best spannend. Want er komt niet zomaar geluid uit een trompet of klarinet. “Maar je hebt ook niet in een dag leren fietsen toch? Al het begin is moeilijk, maar je kan het zeker leren”, sprak Sander de leerlingen bemoedigend toe.

De muziekleraar werkt al jaren mee aan een soortelijk programma in de gemeente Renkum en ziet dat kinderen binnen een aantal lessen een mooie basis kunnen leggen voor het spelen van een instrument. “Na die lessen kunnen zij samen al een heel aardig geluid produceren.” De leerlingen werken dan ook toe naar een eindconcert, waar zij hun geleerde muzikale vaardigheden ten gehore kunnen brengen. Janneke Schaareman van RIQQ vindt dat het muziekproject een mooie stap is in het terugbrengen van muziek binnen het onderwijs. “We hopen door bij kinderen te beginnen dat muziek uiteindelijk weer een prominentere plek krijgt binnen de maatschappij.”

Na de introductieles mogen de kinderen kiezen welk instrument zij de komende weken willen leren spelen. De periode wordt afgesloten door een gezamenlijk concert. De Mauritiusschool is overigens niet de enige school in de gemeente Rheden die meedoet met project. Leerlingen van De Wensvogel zijn een aantal weken terug gestart met de pilot. Zij geven in mei een eindconcert.

Foto: Cynthia Vos