Meer Brummenaren sporten voor hun gezondheid

GEM. BRUMMEN – Inwoners van de gemeente Brummen zijn de laatste jaren meer gaan sporten voor hun gezondheid. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek dat onlangs werd uitgevoerd onder inwonerspanel Brummen Spreekt. Hierin werden ook vragen gesteld over algemene voorzieningen in de gemeente, waaronder de bibliotheek.

Maar liefst 588 hebben de vragenlijsten ingevuld. Het bleek dat het aantal personen dat voldoet aan de beweegrichtlijn (65 procent) of de richtlijn van maximaal één glas alcohol per dag (81 procent) vergelijkbaar is met 5 jaar geleden. De belangrijkste reden om te sporten/bewegen is de gezondheid en dat is flink gestegen van 77 naar 89 procent. Wandelen, fietsen en hardlopen zijn het populairst.

De vragen over sport, bewegen en gezondheid vormen een bouwsteen voor de nieuwe gezondheidsnota die het gemeentebestuur dit jaar gaat opstellen en naar verwachting dit najaar wordt gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in wat inwoners vinden van thema’s als bewegen, sporten, gezondheid en middelengebruik. Maar ook welke behoefte er is aan ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van psychische en mentale gezondheid.

Naast dit onderzoek worden de cijfers en het advies van de GGD benut voor het opstellen van het beleid. Een groot aantal organisaties uit de gemeente is daarnaast om inbreng gevraagd.

GemeenteThuis

De panelleden van Brummen Spreekt hebben ook vragen beantwoord over hoe zij informatie krijgen over welke voorzieningen er in de gemeente Brummen zijn op sociaal maatschappelijk vlak. Hieruit blijkt dat inwoners vooral op de hoogte zijn via de gemeentelijke informatiepagina’s GemeenteThuis in het weekblad Brummens Nieuws (62 procent), naast de papieren gemeentegids (48 procent) en diverse websites (40 procent). Opvallend is dat bijna de helft van de ondervraagden (43 procent) niet goed weet waar informatie te vinden is over algemene voorzieningen die de gemeente of andere organisaties bieden.

Bibliotheek

In de vragenlijst zijn ook enkele vragen opgenomen over de plaatselijke bibliotheek. Een groot deel van de ondervraagden vindt dat een bibliotheek waarde heeft voor de samenleving. Zo geeft 76 procent aan dat de bibliotheek ook kennis toegankelijk maakt voor mensen met weinig geld. 75 Procent van de ondervraagden waardeert de hulp die de bibliotheek biedt bij het leren van nieuwe dingen.

De resultaten over de bibliotheek neemt de gemeente mee in gesprekken met Bibliotheek Brummen-Voorst over de toekomstige dienstverlening en (subsidie)afspraken.