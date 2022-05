Loenens scheerdersfeest 50 jaar gezellig dorpsgebeuren

LOENEN – Het is ieder jaar weer een forse klus, maar de stichting Het Heideschaap in Loenen weet het toch maar altijd weer te klaren. Zaterdag 4 juni wordt voor de vijftigste keer het chaapscheerdersfeest gehouden. Dit is altijd een gezellig dorpsfeest, waar duizenden bezoekers op af komen om het scheren, de oude ambachten en de kramen te bekijken. Dit gouden feest wordt wat groter van opzet. Het wordt gevierd aan de Groenendaalseweg, waarbij de vrolijke muziek an de boerenkapel De Plaggenstèkers niet mag ontbreken.

De centrale spil van het feest is secretaris Rieky Waanders-Reuvekamp. Zij doet er alles aan om het weer een gezellig feest te laten worden. Zij vertelt dat Jan Rozenboom, beheerder van de Loenermark en Loenense bos, in Elspeet een scheerdersfeest zag. Omdat Loenen een kudde had, leek hem dat voor dit dorp ook een leuk toeristisch evenement te zijn. In 1971 werd het eerste scheerdersfeest gehouden. Jan Strijbis werd de eerste voorzitter van de nieuwe stichting. Jan Mojel was toen de herder van de kudde en werkte vlot mee. Riek Rozenboom-van Amersvoort werd de volgende voorzitter.

Andere plek

Eerst werd het feest gehouden op een terrein op De Kempe en later altijd bij restaurant Den Eikenboom. Nu, bij de vijftigste keer, is er gekozen voor een andere plek. Rieky licht dit toe: “Jammer dat het terrein bij Den Eikenboom door de restauratie niet beschikbaar is. Het was altijd een prachtige centrale plek voor het scheren en publiek. Maar zeker ook voor de muzikanten van de boerenkapel, die hier prachtig beschut konden zitten ‘onder de vlierstruuk’. Daar hebben ze daar vele jaren op die plek met veel plezier gespeeld. Het was nu even zoeken naar een nieuw terrein. Dat vonden we aan de Groenendaalseweg. We mogen het kermisterrein van de Oranjevereniging gebruiken en zijn daar erg blij mee.”

Oude ambachten

Waanders begint al vroeg in het jaar met de organisatie van het feest. De scheerders moeten worden benaderd, de vrijwilligers en de mannen en vrouwen van de oude ambachten. Ook wil Rieky graag de kramen bemand hebben. Er komt een aantal mensen met oude ambachten als kantklossen, spinnen, manden vlechten en nog veel meer.

Tussen de kramen zijn ook de dames te vinden van de pannenkoekenactie van de hervormde kerk. Zij bakken voor het goede doel. Volgens Rieky doen Rina en Harmke Witteveen dit al 48 keer. Twee keer moesten ze verstek laten gaan. Vroeger was er ook kruudmoes verkrijgbaar. Rieky: “Jammer dat dit er niet meer is. Bertha Muller en Miep van Oorspronk hebben dit vele jaren samen gedaan. Zij hadden hiervoor een smakelijk gerecht. Er was veel vraag naar deze lekkere kruudmoes. Al ver voor twaalf uur was alles op. Er is een mooie cent mee verdiend. De opvolgsters stopten na een paar jaar. Nu hebben we wel wat anders. De dames bakken heerlijke plaatkoek.”

Verloting

Echtgenoot Gerrit Waanders, die Rieky met raad en daad bijstaat bij haar omvangrijke taak, deed in vroegere jaren ook vaak de marmottenbaan. Hij vond dat erg leuk om te doen. Gerrit maakt zich nu nog steeds druk voor de verloting, waarvan om 15.45 uur de trekking plaatsvindt. Door het houden van deze verloting kan de toegang tot het feest gratis worden gehouden. Samen met wat sponsoren kan de stichting het financieel rond krijgen.

Schaapskudde

De scheerdersdag begint voor Rieky al vroeg. Om 6.00 uur is zij al om met de medebestuursleden aanwezig alles voor te bereiden, want de 35 kraamhouders moeten weten waar hun plek is. Om 8.30 uur is herder Arjan Daalhuisen met zijn kudde en honden bij het toegangshek op de Droefakkers. De boerenkapel Plaggenstèkers staat hier al te wachten, met voorzitter Albrecht Reusken. De tocht gaat dan door het centrum van Loenen. Dit keer is er, vanwege de afsluiting van de Eerbeekseweg, een afwijkende route. Aangekomen bij het feestterrein drijven de honden de schapen in de kraal. Hier staan de scheerders klaar om aan de slag te gaan. Wie mocht denken dat schapen scheren een mannenberoep is, heeft het mis. Er zijn maar liefst negen vrouwen en zeven mannen die gaan scheren. Niet elektrisch, maar op de oude ambachtelijke wijze met de (scherpe) schaapscheerders-schaar. Voordien hebben allen een paar avonden kunnen oefenen bij de kooi, want het scheren vergt wel enige vaardigheid. Het eerste schaap wordt geschoren door voorzitter Albrecht Reusken.

Scheerdersmaaltijd

Het scheren gaat door tot rond 16.00 uur. Even later vertrekt de herder met de kudde en honden weer naar de kooi in de Loenermark. Het is traditie om de dag af te sluiten met de gebruikelijke scheerdersmaaltijd, die bestaat uit jonge worteltjes, gebakken vis en aardappelen. Dit vindt nu plaats in eetcafé ‘t Ruifje waar ook afscheid genomen wordt van secretaris Rieky Waanders, die het na dertig jaar welletjes vindt.

Foto: Agnes Kiemel, oud-herderin van de Loenense kudde, komt ieder jaar uit Engeland naar Loenen om te scheren

Voorzitter Albrecht Reusken met de kudde op weg naar het feestterrein

Meer foto's