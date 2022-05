Loenenaren maken zich op voor Loense Karmse

LOENEN – Twee jaar zijn de Loenenaren verstoken gebleven van het grootste dorpsgebeuren: de kermis, in het dorp bekend als ‘de Loense Karmse’. De Groenendaalseweg in Loenen wordt er speciaal voor afgezet. Dit jaar wordt er weer drie dagen feest gevierd op 26, 27 en 28 mei. Uitbundig wordt er gefeest op het gezellige, nog echt ouderwetse, volksfeest met eigen schuttersfeesten voor de mannen en vrouwen. Ook het Loenens Kampioenschap Zakslaan is er weer. Beide avonden is er Oranjebal in de feesttent met een daverend orkest. Een vanouds gezellig dorpsgebeuren zonder toegangsprijzen.

Donderdag 26 mei(Hemelvaart) begint het Loenense volksfeest. Voor de jeugd van de basisscholen is er om 13.30 uur in de feesttent een theatervoorstelling ”tijger ontsnapt’ met Jo de Rijck. Er zijn traktaties en worden gratis kaartjes voor de attracties uitgedeeld.

Voor de fietsliefhebbers is een puzzeltocht door Loenens natuur opgezet. Tussen 14.30 en 15.00 uur kan gestart worden bij de feesttent aan de Groenendaalseweg. Voor de beste deelnemer is er een plaats beschikbaar voor de ballonvaart. De Loenense Oranjevereniging geeft op deze dag ook vijf plaatsen voor de leden weg voor een ballonvaart. Tussen 15.30 en 17.30 uur kan men een gratis lot afhalen bij het bestuur in de feesttent. De ballon gaat meteen die dag om 19.30 uur opstijgen. Bij slecht weer gaat de ballon tijdens de kermis van 2023 de lucht in. De kermisattracties zijn vanaf 14.30 uur geopend. Vanaf 14.30 uur verzorgt DJ Rinke in de feesttent de muziek.

Vrijdagmorgen 27 mei is het vroeg dag voor de Loenenaren die meedoen aan het vogelschieten. Om 7.45 stellen de schutters zich met de koningen van 2019 en muziekvereniging OLTO op bij de Wilhelminalinde bij de RK Kerk. Om 8.00 uur vertrekt de stoet naar het schietterrein aan de Loenerschepersweg. Om 8.30 uur lossen de twee koningen van vorig jaar de eerste schoten. Er wordt weer geschoten met de ouderwetse voorladers. Er mag alleen geschoten als het inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd. Na afloop is het schuttersfeest in de feesttent.

Om 20.00 uur is het Oranjebal in de feesttent met de bekende band Waterproof Shampoo. De toegang is vrij. Vrijdagavond om 22.30 uur is er een groot spetterend en knallend vuurwerk op het feestterrein.

Zaterdag 28 mei krijgen de Loenense vrouwen hun eigen schuttersfeest. Ook nu weer bij de feesttent aan de Groenendaalseweg. Om 10.00 uur beginnen de vrouwen met het schieten. Niet met (zware) voorladers maar met buksen. De animo om mee te doen is ieder jaar groter. De muziek zal tijdens het vogelschieten worden verzorgd door DJ Jeroensound.

Zaterdagmiddag om 14.30 uur wordt de klassieker ‘Het Loenens kampioenschap Zakslaan’ weer gehouden. Twee mannen (of vrouwen) gaan op een paal boven een bak water op elkaar meppen met een zak gevuld met stro. Om 17.00 uur is de prijsuitreiking in de feesttent.

Met een Oranjebal met het orkest DareDevile, die voor een daverend feest in de tent gaat zorgen, wordt ‘de Loense Karmse 2022’ ’s avonds afgesloten. De toegang is vrij.

www.kermisloenen.nl