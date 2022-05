Jongerenwerkers werken aan band met Doesburgse jeugd

DOESBURG – Jongerencentrum 0313 in Doesburg is een populaire plek voor jongeren.De jongerenwerkers verwelkomen hen elke doordeweekse dag vanaf 14.00 uur.

De jongerenwerkers bouwen een band op met de jongeren en spelen in op nieuwe trends en de talenten van de jongeren. Een mooi voorbeeld hiervan is de groep steppers, die bijna elke dag te vinden is bij het jongerencentrum. Zij kwamen een paar jaar geleden bij 0313 om te leren steppen en zijn steeds beter geworden. Afgelopen maand hebben de beste steppers meegedaan aan een groot toernooi bij Skatepark Waalhalla in Nijmegen. Neel Segerink schopte het tot de finale, waarin hij het moest opnemen tegen de beste steppers van de Benelux. Uiteindelijk is hij 8e geworden, een geweldige prestatie.

Club Night

De jongerenwerkers pakken samen met de jeugd evenementen en projecten op. 0313 Club Night is een initiatief van Doesburgse jongeren die bij het Jongerencentrum komen. Zij gaven aan dat ze graag met leeftijdsgenoten uit willen in Doesburg. De jongerenwerkers organiseren deze avond samen met de jongeren om er een groot succes van te maken. Deze avond is voor 14 tot en met 17 jaar en heeft een glow in the dark-thema. Dit feest wordt gehouden op zaterdag 14 mei, van 20.00 uur tot middernacht. De Doesburgse DJ Miggson zorgt voor de muziek.

De wijk in

De jongerenwerkers zijn niet alleen maar bezig bij het jongerencentrum, maar ook in de wijken. Hier bouwen de jongerenwerkers een band op met de jeugd en leren de buurtbewoners kennen. Soms nemen de jongerenwerkers ook jongeren mee de wijk in om te kijken wat er speelt. Zo is Chelsey Verheij samen met de jongerenwerkers en met toenmalig kinderburgemeester Matthijs de Jager in gesprek gegaan over de buurt en samen de wijk in gegaan. Chelsey kent de buurt goed, waardoor het makkelijk was ingang te vinden met buurtbewoners. Matthijs gaf het de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de kinderen uit de buurt.

Wie meer wil weten over Jongerencentrum 0313 in Doesburg, kan informatie vinden op Facebook of Instagram. Even binnenwandelen kan natuurlijk ook.

Foto: Chelsey Verheij nam kinderburgemeester Matthijs de Jager mee de wijk in