Isseltaler Musikanten spelen in Oostenrijk

RHEDEN – De Rhedense Isseltaler Musikanten staan geprogrammeerd voor een optreden op het toonaangevende blaasmuziekfestival Blechlawine 2.0 in het Zillertal in Oostenrijk. De Isseltaler Musikanten zijn de enige Nederlandse muzikanten die op het festival optreden en zijn zeer vereerd met de uitnodiging.

Het ‘Open Air der Blasmusik’ wordt gehouden in Mayrhofen in het Zillertal. De Isseltaler Musikanten, onder leiding van Cyrille van Poucke, staan op zaterdag 28 mei om 14.00 uur op het podium van het Waldfestplatz.

Dat het optreden juist in het jubileumjaar van het Rhedense orkest plaatsvindt is puur toeval. De Isseltaler Musikanten bestaan dit jaar 45 jaar, hun verjaardag hebben zij op 7 mei groots gevierd met een concertavond in Nederland. Dat zij nu ook in het jubileumjaar in het buitenland op het podium staan, komt omdat het festival om bekende reden twee keer is uitgesteld.

Voordat de muzikanten uit Rheden op het festival spelen, geven zij op vrijdagmorgen 27 mei om 11.30 uur nog een zogenaamd PlatzKonzert in het Musikpavillion van Brandberg. Brandberg is één van de landschappelijk mooiste gedeelten in het Zillertal

