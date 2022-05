Inwoners van Velp krijgen beschikking over glasvezel

VELP – Er is genoeg animo onder de inwoners van Velp en dus heeft Delta Netwerk besloten glasvezel te gaan aanleggen in het dorp. Naar verwachting hebben de huishoudens die dat willen midden volgend jaar een glasvezelkastje in huis.

Delta Netwerk wil elke woning in Velp die in aanmerking komt voor glasvezel aansluiten. Dus ook de woningen waarvan de inwoners zich (nog) niet hebben aangemeld voor een glasvezelabonnement. Hiermee bereidt Delta Netwerk alle woningen voor op het netwerk van de toekomst. En blijft de overlast beperkt, want dan hoeft de straat namelijk maar één keer open.

De aansluiting is geheel vrijblijvend. Delta Netwerk vraagt de bewoner toestemming hiervoor. Voor de appartementen en flatwoningen is naast de toestemming van de bewoner ook de toestemming tot het gebouw nodig via de Vereniging van Eigenaren (VvE), woningcorporatie of anderszins. De komende tijd zal hiertoe contact worden opgenomen met de desbetreffende organisatie. Bewoners kunnen pas gebruikmaken van hun glasvezelaansluiting, wanneer zij een glasvezelabonnement hebben afgesloten.

Inwoners die nog mee willen doen, kunnen zich nog tot en met 18 juni zonder extra kosten aanmelden.

Deze week start aannemer BAM Telecom met de woningschouw in Velp. Dit betekent dat de aannemer langskomt om te kijken waar de aansluiting het beste in de woning kan worden geplaatst. In de zomer start de aannemer met de eerste graafwerkzaamheden. Voordat de aannemer begint met graven, worden alle huishoudens hierover geïnformeerd. De totale aanleg neemt naar verwachting ruim een jaar in beslag. Dit betekent dat midden volgend jaar de inwoners van Velp het glasvezelkastje in hun woning hebben. Daarna activeert de telecomaanbieder de verbinding en kunnen klanten gebruik kunnen maken van hun werkende glasvezelverbinding.

www.gavoorglasvezel.nl