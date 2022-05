Hoogtemeters op de fiets voor KiKa

EERBEEK – Wielrenner Roel Bakker uit Eerbeek stapt opnieuw op de fiets voor het goede doel. In juni rijdt hij mee met Giro di KiKa in Italië, met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KiKa. Zaterdag houdt hij een actiedag bij de Jumbo in Eerbeek.

Roel Bakker heeft zich al vaker op de fiets ingezet voor het goede doel. Twee keer deed hij mee aan Tour for Life. Hierbij reden wielrenners in acht etappes van Italië naar Nederland. Er werd sponsorgeld opgehaald voor de Daniël den Hoed Stichting, die onderzoek naar kanker financiert aan het Erasmus MC Kanker Instituut.

Dit keer koos Bakker voor de Giro di KiKa. “Afgelopen jaar ben ik bonusopa geworden en dan besef je weer hoe kwetsbaar kinderen zijn”, vertelt Roel. “Gelukkig is ons kleinkind gezond, maar het is zo oneerlijk dat kinderen deze rotziekte kunnen krijgen en wat dat met ze doet.”

Kinderkanker is anders dan kanker bij volwassenen. Daarom is het belangrijk dat er apart wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar specifieke genetische eigenschappen van kinderkanker, zodat de genezingskans groter kan worden gemaakt. Dit is nu 81 procent.

Om geld in te zamelen voor dit doel, rijdt Roel van 19 tot en met 24 juni samen met een fietsmaatje uit Apeldoorn mee in de Giro di Kika. In vijf dagen leggen zij 16.000 hoogtemeters af in de Dolomieten. De bedoeling is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KiKa en daar is Roel druk mee bezig. “Ik heb de afgelopen maanden de bestellingen van pyjamavanfeetje.nl van Israëls Mode en Lingerie uit Eerbeek op de fiets bezorgd. Naast de bezorgkosten wordt er per verkocht item ook een bedrag gesponsord. Regelmatig heb ik ook van de klanten van pyjamavanfeetje.nl een sponsorbedrag ontvangen”, vertelt de wielrenner.

Daarnaast houdt Roel zaterdag 7 mei een actiedag bij de Jumbo in Eerbeek om geld in te zamelen. “Ik ga op de fietstrainer de hele dag fietsen om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen.”