Hoe komt het toch dat de waarde van een Bitcoin zo sterk schommelt?

(Dit is een gesponsord artikel)

REGIO – De afgelopen tijd bewoog de koers van Bitcoin opnieuw heel grillig, waarbij pieken en dalen elkaar telkens maar weer afwisselden. Hoe komt het dat de waarde van Bitcoin voortdurend schommelt en wie bepaalt deze koersprijs? Het is eigenlijk heel eenvoudig: vraag en aanbod zijn bepalend. En dat maakt het tegelijkertijd ook enorm complex.

Vraag en aanbod bepalen de koers van Bitcoin

De waarde van een aandeel is in principe niet afhankelijk van hoe goed of slecht een bedrijf het doet, maar van hoeveel men ervoor wil betalen. Vraag en aanbod vinden een delicaat evenwicht en dat is uiteindelijk de koerswaarde van het aandeel. In de praktijk is het natuurlijk wel zo dat de vraag naar aandelen van een bedrijf die het goed doet groter zal zijn dan bij een bedrijf dat slechte cijfers voorschotelt. Op dezelfde manier wordt ook de koerswaarde van Bitcoin en andere cryptomunten bepaald.

Het is met andere woorden zo dat als de vraag naar Bitcoin groot is en er weinig mensen de munt willen verkopen, de waarde ervan hoog is. Wanneer veel mensen anderzijds van hun cryptomunten af willen, bijvoorbeeld omdat China ineens beslist dat miningbedrijven niet langer welkom zijn, bestaat de kans dat de koerswaarde daalt.

Crypto-exchanges en de handel in cryptomunten

In werkelijkheid is het allemaal complexer. Mensen zetten namelijk hun orders neer bij zogeheten exchanges, een soort van online beurzen die vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Daar kan men ook voorwaardelijke orders plaatsen, bijvoorbeeld kopen eenmaal de waarde van een Bitcoin onder 25.000 euro zakt of verkopen eenmaal de waarde boven 40.000 euro klimt. Dergelijke exchanges mogen niet worden verward met platforms als bitcoin profit. Dergelijke platforms maken het mogelijk om te handelen in crypto-CFD’s, een soort van afgeleide producten. Je koopt er dus niet rechtstreeks cryptomunten van anderen en je kan er zelfs winst maken bij dalende koerswaarden. Dat is bij een klassieke exchange niet het geval.

In principe is het zelfs zo dat de waarde van een Bitcoin per exchange kan verschillen, omdat de verhouding tussen vraag en aanbod er anders is. Natuurlijk houdt zoiets niet stand, omdat mensen dan op de ene of de andere exchange gaan kopen of verkopen. Hierdoor vindt alles uiteindelijk weer een evenwicht en zijn dergelijke onderlinge verschillen heel klein en bestaan ze slechts kortstondig.

Cryptovertrouwen en andere bepalende factoren

Er zijn verschillende factoren die zowel de vraag als het aanbod beïnvloeden. De belangrijkste factor is nog steeds het vertrouwen in de digitale munt. Als het consumentenvertrouwen in de munt toeneemt, zal ook de vraag stijgen. Als Bitcoin echter in opspraak komt, gebeurt net het omgekeerde. Een probleem is dan weer dat er momenteel nog relatief weinig cryptomunten worden verhandeld. Hierdoor is de koers nog steeds gevoelig voor manipulaties. In het verleden had bijvoorbeeld het tweetgedrag van ene Elon Musk invloed op de waarde van een Bitcoin. De koerswaarde is met andere woorden gemakkelijk te beïnvloeden.

Geen centrale bank om in te grijpen

Ten slotte is er nog een laatste reden om het wispelturige gedrag van de cryptokoers te verklaren: er is geen centrale bank bij betrokken. Dat is zelfs een van de basiskenmerken van de cryptomunt. Bij klassieke valuta hebben centrale banken de opdracht om de waarde van de munt relatief stabiel te houden, rekening houdend met een gezonde inflatie. Dat is nodig om de economie goed te doen draaien. Centrale banken doen dat door bijvoorbeeld geld bij te drukken of bepaalde rentes te verhogen en te verlagen. Zoiets is bij cryptomunten als Bitcoin niet mogelijk.