Herdenken in Loenen bij uw eigen boom

LOENEN De Stichting Herdenkingsbos Klein Veldhuizen heeft aan de Hoofdweg in Loenen een plaats gereed gemaakt voor het planten van bomen. Onlangs werden de eerste twee bomen geplant. Het initiatief daarvoor werd genomen door Bert Meurs en Elfriede Arriëns, beiden woonachtig in Loenen. Op hun terrein is ruimte over, naast een natuurvijver, op een rustige plek, goed bereikbaar vanaf de Hoofdweg.

Over dit initiatief zegt Bert Meurs: “Bomen dragen bij aan de biodiversiteit, bieden vormen voor nieuw leven, nemen stikstof op en geven verkoeling aan het steeds warmer wordend klimaat. Bomen zijn dus goed, voor verbetering van ons leefmilieu. Vaak is er in de eigen buitenruimte geen plaats voor het planten van een boom. De Stichting wil de mogelijkheid bieden bomen te laten plaatsen ter herdenking van overleden dierbaren of gebeurtenissen in de familiesfeer zoals een huwelijksjubileum, geboorte van een (klein)kind of andere feiten waaraan men nog eens terug wil denken.”

Een herdenkingsbos is anders herdenken. Meurs zegt: “Een begraafplaats of strooiveld is omringd door dood en verdriet; een boom is omgeven door nieuw leven en biedt hoop voor de toekomst. Koude stenen monumenten worden vaak op milieuonvriendelijke wijze geproduceerd terwijl in het herdenkingsbos alles milieuvriendelijk is.” De stichting heeft een goede relatie met een boomkweker en staat garant voor de juiste manier van aanplanten en verzorging door de jaren heen.

Met behulp van vrienden en buren is er een mooie plek geschapen die de mogelijkheid biedt op elk moment je eigen boom een bezoek te brengen. Men ziet hem groeien. Men komt tot rust en kan herinneringen de vrije loop laten en genieten van de omgeving.

Voor meer informatie is Bert Meurs bereikbaar op tel. 06-22809096.