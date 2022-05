Groot onderhoud N786 Apeldoorn-Dieren

LOENEN / EERBEEK – De N786 tussen Apeldoorn en Dieren is afgesloten in verband met werkzaamheden. Eerst wordt de oversteek bij de Spar in Loenen aangepast en het asfalt bij de gekapte eik hersteld. De weg door Loenen is daarom tot en met vrijdag 10 juni afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Hoofdweg, Kanaal Zuid, Apeldoornseweg, Hallseweg, Lageweg, Loubergweg en Coldenhovenseweg. Woningen en bedrijven zijn per auto, fiets en te voet bereikbaar tot aan het werkvak.

Eerbeek

Vanaf 13 juni tot en met 8 juli wordt de rotonde bij de Coldenhovenseweg in Eerbeek vervangen. Het wegvak tot en met de kruising Doonweg – Harderwijkerweg krijgt nieuw asfalt. De rotonde is hierbij volledig afgesloten voor verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Hoofdweg, Kanaal Zuid, Apeldoornseweg en Dierenseweg. Iedereen wordt verzocht om de omleidingsroutes te volgen om overlast te voorkomen en de veiligheid te behouden.

Stoplichten

Op de Kanaalroute staan vanaf 30 mei tot en met 8 juli drie tijdelijke verkeersregelinstallaties. Dit gebeurt op verzoek van de gemeenten Apeldoorn en Brummen om de doorstroming te bevorderen en om overlast tijdens omleidingen zoveel mogelijk te beperken.