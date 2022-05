Gesprek met Geert Mak in Velp

VELP – Schrijver Geert Mak is woensdag 18 mei te gast in de Grote Kerk in Velp. Naar aanleiding van zijn nieuwste boek Grote Verwachtingen gaat geschiedenisdocent Willem Huetink met Mak in gesprek over eerste twee decennia van de 21e eeuw.

Vertrekpunt voor het gesprek met Geert Mak is zijn laatste boek over de Europese geschiedenis zijn, getiteld Grote Verwachtingen in Europa 1999-2021. In dit kader kan niet worden voorbijgegaan aan de geopolitieke actualiteit en de inval van Rusland in Oekraïne. Er wordt gesproken over het ontstaan van deze nieuwe Europese oorlog en de gevolgen die dit zal hebben voor de toekomst van Europa, Nederland en de machtsverhoudingen in de wereld.

De veel bekroonde schrijver Geert Mak (1946) werkte als docent staatsrecht en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Utrecht, was redacteur van De Groene Amsterdammer en van NRC Handelsblad en werkte als buitenlandredacteur bij de VPRO, waarvoor hij een groot aantal buitenlandreportages maakte. In 2004 publiceerde hij In Europa, over Europa in de 20e eeuw. De opvolger hiervan, Grote Verwachtingen, bestrijkt de eerste twee decennia van de eenentwintigste eeuw.

Het interview met Geert Mak is op woensdag 18 mei en begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop via www.eenpassievoorboeken.nl. Aan de zaal kost de entree 17,50 euro.