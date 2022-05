Gemeente Rheden sluit 2021 af met plus van 2,3 miljoen

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden sluit het jaar 2021 af met een overschot van 2,3 miljoen. Het lijkt erop dat de bezuinigingsmaatregelen, die enkele jaren geleden zijn ingezet, hun vruchten beginnen af te werpen.

De financiële situatie van de gemeente Rheden was zorgelijk. Er ontstonden tekorten, met name door de explosieve toename van de uitgaven voor Jeugdzorg en Wmo. In 2021 is een belangrijke impuls gegeven aan een versterking van de sociale basis in de kernen van de gemeente Rheden. Op het gebied van jeugd is er ingezet op passende zorg en normalisatie.

Deze insteek begint volgens de gemeente zijn vruchten af te werpen. Het aanbod in de sociale basis groeit, de lopende indicaties en uitgaven voor maatwerkvoorzieningen Jeugd stabiliseren. De gemeente ziet verder positieve resultaten bij de invoering van nieuwe instrumenten zoals de ‘doorbraakmethode’ en de ‘Ondersteuner Jeugd & Gezin’ (OJG-GGZ).

Daarnaast heeft het Rijk, na intensief lobbywerk vanuit de gemeenten en de VNG, ook extra geld aan de gemeente overgemaakt. De uitgaven voor Wmo en Jeugdzorg lijken door deze ontwikkelingen meer in balans te komen.

Corona

Ook in 2021 is met steunpakketten geprobeerd de economisch-maatschappelijke schade van de coronapandemie te beperken. De gemeente Rheden heeft diverse subsidieregelingen in het leven geroepen voor ondernemers die hard zijn getroffen. Daarnaast zijn de branches horeca, toerisme en recreatie en sport geholpen met tegemoetkomingen in uitgaven. Dit lijkt positieve effecten te hebben. De werkloosheid is niet toegenomen en het aantal bijstandsuitkeringen is, na een aanvankelijke stijging, weer terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Besteding overschot

Wel bestaat er nog een groot risico op verborgen, onderliggende sociale en economische schade door de coronapandemie, die op termijn zichtbaar kan worden. Daarom stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor het grootste deel van het overschot voorlopig te bestemmen voor Covid-19 maatregelen.

Daarnaast reserveert gemeente Rheden budget voor de viering van ‘450 jaar gemeente Rheden’. Gebleken is namelijk dat het budget voor het jubileum onvoldoende is om mooie activiteiten te kunnen organiseren. De gemeente vindt het belangrijk dit evenement goed te vieren met inwoners en ondernemers, omdat er de afgelopen jaren veel minder evenementen konden plaatsvinden.