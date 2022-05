Gemeente Brummen heeft positief resultaat over 2021, maar zorgen voor toekomst

GEM. BRUMMEN – Hoewel de meerjarenbegroting nog steeds een negatief resultaat laat zien, sluit de gemeente Brummen het jaar 2021 af met een financieel overschot van 5,7 miljoen. Dit laat wethouder Ine van Burgsteden weten. De gemeentelijke financiën worden besproken in een extra forum op donderdag 2 juni.

Naast het jaarverslag over het afgelopen jaar en de eerste bevindingen in het lopende begrotingsjaar (de bestuursrapportage) speelt de perspectiefnota in deze bespreking een belangrijke rol. Het huidige demissionaire college heeft recent deze documenten vastgesteld en doorgestuurd naar de nieuwe gemeenteraad.

Wethouder Financiën Ine van Burgsteden laat weten dat de gemeenteraad dit jaar weer voor belangrijke keuzes staat. “Er is met het herstelplan afgelopen jaar een stevig fundament gelegd om de financiële positie van de gemeente robuuster te maken. Maar er is veel gaande, niet alleen in Brummen, maar ook nationaal en internationaal. Dat vraagt ook in de komende tijd van het gemeentebestuur weloverwogen keuzes.”

Geen politieke keuzes

Omdat de coalitievorming de afgelopen weken nog volop gaande was, presenteert het demissionaire college een perspectiefnota 2023-2026 die beperkt van omvang is. “Passend bij onze demissionaire status schetsen we de financiële uitgangssituatie zonder hierin voor te sorteren op politieke keuzes”, aldus Van Burgsteden. Dat het meerjarenperspectief een negatief beeld geeft, is volgens haar daarom logisch. “We houden bijvoorbeeld al wel rekening met alle lasten van de bestuurskrachtontwikkeling

en met de lagere gemeentefondsuitkering van het rijk. Maar we doen dus nog geen inhoudelijke voorstellen hoe we hier mee om kunnen gaan.”

Financiële opgave

Wethouder Van Burgsteden laat weten dat de jaarstukken 2021 een financieel overschot van ongeveer 5,7 miljoen euro laat zien. “Dat overschot geeft ruimte om het weerstandsniveau versneld te versterken. Daardoor kan financiële ruimte ontstaan.” Van Burgsteden constateert ook dat met de huidige inzichten en rijksbijdragen er zorgen zijn voor met name het laatste jaar van de meerjarige begrotingsperiode 2026. “We hopen in juni meer duidelijkheid te krijgen van het rijk over de bijdrage die gemeenten in dat jaar mogen ontvangen. Dan wordt ook duidelijker hoe groot een eventuele financiële opgave voor de gemeente Brummen is.”

Vergadering

De gemeenteraad behandelt de perspectiefnota op 2 en 16 juni. De uitkomst hiervan vormt de start van het opstellen van de nieuwe begroting voor 2023. De concept-perspectiefnota en meer informatie over de bespreking ervan is te lezen op www.brummen.nl/perspectiefnota.

Naast de Perspectiefnota bespreekt de Brummense raad op 2 juni ook de eerste rapportage over het huidige begrotingsjaar 2022. Ook komt een document aan bod met een actueel overzicht van de risico’s die een gemeente loopt.