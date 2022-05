Filmhuis Doesburg vertoont Oekraïense film

DOESBURG – Filmhuis Doesburg staat op donderdag 12 mei in het teken van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Doesburg. De Oekraïense film Atlantis wordt dan vertoond. De opbrengst komt ten goede aan de vluchtelingen in Doesburg. Daarnaast wordt vrijdag 13 en woensdag 18 mei de film Belfast vertoond.

De film Atlantis gaat over soldaat Sergej. Oekraïne staat aan het begin van de lange nasleep van de Russische invasie. Sergejs met kogels doorzeefde woonplaats staat vol uitgebrande flats en gebouwen die op instorten staan. Als er al aan wederopbouw wordt gedaan, dan is het om een immens groot winkelcentrum uit de grond te stampen. Buiten de stad liggen eindeloze moddervelden die vol liggen met mijnen. In de gebieden waar de strijd het hevigst was, is het grondwater zodanig vervuild dat het nog decennia ondrinkbaar zal zijn.

Sergej reist door dat landschap, omdat hij aan de slag gaat als bezorger van water in dat vervuilde gebied. Met een rammelende oude tankwagen rijdt Sergej langs de soldaten, hulpverleners en af en toe gewone burgers die het onherbergzame landschap bevolken. Op een van die tochten maakt hij kennis met Katja, een vrijwilligster voor hulporganisatie Zwarte Tulp, die zich inzet om de lichamen van gesneuvelde soldaten te bergen en begraven – ongeacht aan welke kant zij streden. Katja’s intrede in Sergejs leven leidt ertoe dat hij zelf voor Zwarte Tulp aan de slag gaat en confronteert hem met zijn eigen, traumatische oorlogsverleden. Katja brengt echter ook een sprankje hoop in zijn leven.

De film Belfast gaat over de 9-jarige Buddy. Hij is gek op films. Buddy groeit op in de late jaren 60 in Belfast. Het is een turbulente periode voor het gezin uit de arbeidersklasse. Buddy wordt getuige van een land waarin grote chaos heerst. Intussen worstelen zijn ouders met het idee om Noord-Ierland te verlaten en een nieuw leven te beginnen. Belfast is een aangrijpend verhaal over liefde, vreugde en verlies in het leven van een jongen die opgroeit met de muziek en de sociale onrust van het eind van de jaren zestig.

Alle films beginnen om 20.00 uur en zijn te zien in Het Arsenaal in Doesburg. Reserveren kan via www.filmhuis-doesburg.nl.