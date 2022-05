Er zit schot in Loenense uitkijktoren

LOENEN – Na lange tijd van voorbereiding ziet het er nu naar uit dat de uitkijktoren in de Loenermark binnenkort gebouwd gaat worden. Op een druk bezochte bijeenkomst van de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen in ‘t Ruifje heeft voorzitter Gerrit van de Sprenge de Loenenaren weer hoop gegeven. Er kan nog geen tijd genoemd worden wanneer de toren gereed zal komen, maar wellicht kan toch in 2023 geklommen worden op de nieuwe toren op de trapjesberg.

Van de Sprenge schetste het moeizame traject dat moet worden doorlopen om tot de bouw te kunnen overgaan. De stichting is er al in 2014 mee begonnen. Er werd voortvarend begonnen, maar al snel stuitte het bestuur op allerlei voorschriften en beperkingen. De initiatiefnemers kregen te maken met vele instanties die telkens weer zorgen opleverden. Er moesten vaak aanpassingen worden gedaan aan het ontwerp.

Nu, na de coronaperiode, is het bestuur weer volop bezig. De architect die het eerste ontwerp maakte, ging er niet mee door. Er werd besloten om de toren niet van hout, maar van staal te bouwen. Er komt nu ook een spiraaltrap in het bouwwerk in plaats van etagetrappen. In het nieuwe ontwerp heeft de toren geen vier, maar vijf etages. Bovendien is het nieuwe ontwerp ook veiliger en is er minder materiaal nodig.

Dit wordt de derde uitkijktoren op de trapjesberg nabij de schaapskooi. De eerste toren was 7 meter hoog, de tweede 14 meter en nu, door de sterk gegroeide bomen, wordt het bouwwerk 21 meter.

Van de Sprenge vertelde dat in het kader van de wet Natuurbescherming een vergunning wordt aangevraagd. Na ongeveer 26 weken kan de gemeente Apeldoorn de bouwvergunning verlenen. De voorzitter heeft er alle vertrouwen in dat na zo’n lang traject door de gemeente vlot een vergunning wordt toegekend.

De verwachting is dat begin 2023 met de bouw begonnen wordt. Wanneer de bouw kan starten, is ook afhankelijk van wanneer het bouwmateriaal voorradig is.

Wel kan al begonnen worden met de aanleg van de trapjesberg en het bouwrijp maken van het stuk grond waar de toren komt te staan.

De kosten worden voorlopig begroot op 120.00 euro. Er wordt dan wel gerekend op veel zelfwerkzaamheid. Door de sterk gestegen prijzen voor de bouwmaterialen verwacht het bestuur wel dat het totaalbedrag flink hoger zal worden. Door vele acties is al veel geld verdiend, maar er komen nog vele activiteiten om dit bedrag aan te vullen.