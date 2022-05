Eerste schop in de grond bij Cortenoever

BRUMMEN /EERBEEK – Tussen Brummen en Zutphen ligt aan de IJssel het gebied Cortenoever. Dit nu al bijzondere uiterwaardengebied kan door werkzaamheden aan de riviernatuur een nóg duurzamere leefomgeving worden voor mens, dier en plant. Met meer ruimte in de uiterwaarden, uitbreiding van bloemrijk grasland en extra hardhoutooibos. Een belangrijke stap voor het behalen van de KRW-doelen van 2027 en de Natura 2000-doelen. Deze doelen gaan over het bereiken van een waardevoller natuurgebied dat schoon en gezond water bevat.

Natuurliefhebbers kunnen straks weer genieten van de rijke natuur via het fietspad op de oude dijk en bestaande struinroute. De samenwerkingspartners Rijkswaterstaat en provincie Gelderland, aannemer Van den Herik, Staatsbosbeheer en gemeente Brummen hebben samen met omwonenden de eerste schop in de grond gezet als symbolisch start van het herstel van de riviernatuur aan de IJssel.

Wethouder Pouwel Inberg was hierbij aanwezig. “Dit stuk van Cortenoever is bijzonder mooi”, vertelt hij. “Het project gaat de natuurwaarden versterken met 8 hectare extra bos. Voor vissen en amfibieën komt er meer ruimte door het uitdiepen van slenken. Dat is goed nieuws in een tijd waarin de biodiversiteit onder druk staat.”

De natuurontwikkeling in Cortenoever vindt plaats op drie locaties. Enkele lage delen in de uiterwaarden bij de batterij worden verlaagd, zoals dat oorspronkelijk was. Daardoor blijft het water na hoogwater er langer in staan. Er ontstaat een gebied waar vissen kunnen paaien. Aan de westkant van het gebied wordt het bos uitgebreid met onder andere eiken, essen en iepen. Hier kunnen deze bomen zich gaan ontwikkelen tot een hardhoutooibos. In de lagere delen worden wilgen geplant om een achthoutooibos te creëren. De oude stroomgeulen zijn langzaam dichtgeslibd en staan daardoor grotendeels nog droog. In een deel van de geulen komt weer water te staan.