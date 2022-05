Een Stief Kwartiertje: Vergrijzing

Het staat zo goed als vast dat dementie de grootste volksziekte zal worden, eigenlijk al is; het heeft de kanker en hartfalen al verslagen. Het komt allemaal omdat we steeds ouder worden en die komt, zoals de volksmond zegt, met gebreken. Bij lichamelijke gebreken kunnen die nog enigszins gecompenseerd worden met een rollator of scootmobiel, maar de geestelijk ontredderde mens is aangewezen op de mantelzorger of wijkverpleegkundige, maar die kunnen de stijging van het aantal dementerenden niet bijbenen. Halverwege deze eeuw zal ons land meer dan 600.000 dementerenden kennen. De huisvesting en verzorging van al die mensen zal een van de grootste uitdagingen zijn. Eigenlijk is dat het grootste probleem, maar problemen in de nabije toekomst worden door politici altijd vertaald in uitdagingen, waarmee direct wordt gesuggereerd dat er ook oplossingen gevonden zullen worden, want daarvoor bestaan immers uitdagingen. Voor de gemeente Rheden is die uitdaging wat verzorging van dementerenden betreft er pas na 2030. Voor die tijd is er volgens de gemeenteraadsleden geen probleem, maar of dit te maken heeft met een vasculair symptoom, wat in de gemeentelijke burelen is geslopen en waarbij vergissingen van tijd en plaats nu reeds zichtbaar zijn geworden, is nog niet duidelijk. Overigens wordt vooruitschuiven in de politiek vaak als een chronisch probleem omschreven; dat vraagt om een uitdaging.

In Dieren-Zuid zal ook de dementie voortschrijden volgens de landelijke normen, maar men heeft er een geheel eigen aanpak. Zo heeft men heftig geprotesteerd tegen het plan van de gemeente en de eigenaar om woonzorg voor dementerenden te realiseren in de oude gereformeerde kerk en het hoofdgebouw van het voormalige Van Kinsbergeninternaat. Het paste niet in de omgeving was hun visie. De panden staan al lang leeg en kennelijk zit er iets niet goed in de bloedvaten van de panden, want alle plannen om van de panden een voorziening voor mensen met een beperking te maken zijn op voorhand gesneuveld. Nu is de gemeente meegegaan met de visie van de omwonenden. Om het geestelijk en lichamelijk welzijn van dit dorpsdeel op peil te houden wil men er nu huizen bouwen en dan met name voor jonge gezinnen, die de vergrijzing zullen moeten compenseren. Of de gezonde uitstraling van het jonge nieuwe leven ook zijn uitwerking zal hebben op de vergrijzende omgeving moet echter worden betwijfeld, maar in Dieren-Zuid heeft men er kennelijk alle vertrouwen in.

In weerwil van alle fraaie intenties, toch zal de vergrijzing ook in Dieren-Zuid voortgaan en er zullen momenten komen waarbij oude bewoners al hun nog werkende hersencellen bijeen moeten rapen om vast te stellen dat ze graag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen, omdat ze anders helemaal de weg kwijtraken. Tja, maar wie zal er dan straks voor hen zorgen? De jonge gezinnen zijn natuurlijk veel te druk met werk, opvoeding, sociale contacten, vakantie etc. Er zal niet veel anders opzitten dan dat men een nieuw dorpscomité opricht van allerlei oude maar nog enigszins fitte inwoners die elkaar moeten helpen. Maar past die visie in de omgeving en hun leefwijze?

Nu wil het geval dat de gemeente Rheden eerdaags met alle inwoners van alle dorpen gaat praten over de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie wil de gemeente haar ambities op lange termijn vastleggen inzake wonen, natuur, verkeer, bedrijvigheid, energietransitie, klimaat en cultureel erfgoed, zo’n beetje alles dus. De gemeente noemt het een ruimtelijke uitdaging, daar is ie weer. Dementerende ouderen worden niet genoemd, maar ja, we leven ook nog niet in 2030.

Desiderius Antidotum