Een Stief Kwartiertje: Moreel kompas

We zitten in de vaderlandslievende dagen. Verleden week hebben we de verjaardag van de koning gevierd, waarbij we hem een toepasselijk cadeau, namelijk een spiegel, hebben gegeven in de hoop dat het indringend kijken naar zijn spiegelbeeld tot bezinning zal leiden. Een morele spiegel is een mooi cadeau, een onmisbaar attribuut en permanente vereiste gezien zijn functie. De koning heeft de laatste jaren zijn morele kompas maatschappelijk niet best afgesteld en dus is de spiegel een passend cadeau waarin hij dagelijks even moet kijken, want als hij dat niet doet dan zal hij, naar eigen zeggen, eindigen als Poetin. Zowel Willem-Alexander als Poetin heeft een gemankeerde visie op de historische en alledaagse werkelijkheid, waarbij bij Willem-Alexander sprake is van herhaaldelijke naïviteit en bij Poetin van pure mensenhaat en machtswellust. Willem-Alexander houdt weliswaar niet altijd rekening met ons als vredelievend volkje, maar voor Poetin telt geen enkel volk, ook al is dat het zijne. Want als er sprake is van machtswellust zijn mensenlevens bij hem van generlei waarde. Wellicht is de uitspraak van de koning het begin van inzicht, dat biedt perspectief.

De dodenherdenking en Bevrijdingsdag hebben dit jaar een bijzondere betekenis. De oorlog is al 77 jaar geleden beëindigd, maar dankzij Poetin onlangs opnieuw ons leven binnengetrokken. De vijand staat weliswaar niet aan onze landsgrens, maar onze vrijheid is wel in gevaar. De vermeende zekerheden van na de koude oorlog wankelen en het nog steeds vrije westen zal in vereniging en grote saamhorigheid de morele wapens moeten vinden om de verworven vrijheid te waarborgen. In de afgelopen weken krijgen wij via de media de werkelijke waarde van vrijheid voorgeschoteld door de verschrikkingen in Oekraïne en juist dezer dagen zijn we ons daar bijzonder bewust van.

Niet voor niets gaat aan Bevrijdingsdag de dodenherdenking vooraf. Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend, al wordt het door nagenoeg alle volkeren als een van de belangrijkste voorwaarden voor menselijk geluk en samenleven gezien. De menselijke geschiedenis heeft echter meermaals en voortdurend aangetoond dat de prijs van de vrijheid wordt betaald met vele doden en dan vooral burgers die in hun onschuld op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren. De meest prangende vraag die we onszelf moeten stellen op 4 mei en in alle oorlogen in het verleden, het heden en de toekomst is: waar sterven mensen voor? Nagenoeg alle burgerdoden hebben part noch deel aan het conflict en hun enige belang is en was overleven. Vanuit dat perspectief is de dodenherdenking wellicht van grotere betekenis dan het vieren van de vrijheid, al is de mens vaak geneigd die waarden in de omgekeerde volgorde te plaatsen, want we richten ons bij voorkeur naar de toekomst en de doden zijn immers ons verleden. Maar geen 5 mei zonder 4 mei.

Het draait altijd om medemenselijkheid, voor de medemens open staan en dat als een natuurlijk gegeven beschouwen en naleven. Het is allemaal fraai op te schrijven en het zal doorgaans beaamd worden, maar o zo moeilijk om het in alle omstandigheden waar te maken. In het bijzonder in alle omstandigheden en dan is een moreel kompas gewenst, want die staat altijd op het goede afgesteld.

Waar sterven mensen voor? Op die essentiële vraag zijn tal van antwoorden te geven, die alle min of meer geloofwaardig zijn, maar geen van alle sluitend, omdat in oorlogen overal en altijd de zinloosheid overheerst. Als u na de dodenherdenking de vrijheid kunt vieren, prijs u dan gelukkig.

Desiderius Antidotum