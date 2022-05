Een Stief Kwartiertje: Hanzemilieu

Een gezond milieu is noodzakelijk voor een duurzame economie en een rechtvaardige samenleving. Deze stelling van het Europees Milieuagentschap zal iedereen beamen en we zouden de begrippen gezond milieu, duurzame economie en rechtvaardige samenleving in willekeurige volgorde kunnen rangschikken en dan vinden we dezelfde waardevolle bijdrage aan het leven op onze tobbende aardkloot. Het gaat om de samenhang die feitelijk onomstreden is.

Tja… en dan wordt het ondanks die fraaie samenhang toch nog lastig als je in Doesburg woont. Overigens is het zoeken naar samenhang geen Doesburgs probleem, het is een mondiale worsteling. Uiteraard zijn de meeste Doesburgers milieubewust en willen ze dat hun leven en historisch erfgoed de tand des tijds doorstaan ondanks alle hedendaagse aanvallen op het milieu.

De Doesburgse economie moet duurzaam zijn, anders lijdt ook het historisch erfgoed eronder en een samenleving kan pas de titel rechtvaardig krijgen als met de belangen van die hele samenleving in voldoende mate rekening wordt gehouden.

Tja… en dan wordt het ondanks de gerechtvaardigde duurzaamheid toch nog lastig als veel bedrijven aan de Verhuellweg willen uitbreiden, want dat gaat altijd ten koste van ruimte en nagenoeg altijd met hinder en inbreuk op de omgeving, al zorgt het ook voor werkgelegenheid. De gemeente en de provincie zijn voor de uitbreiding en vinden de nadelige gevolgen te gering in relatie tot de economische belangen, terwijl de tegenstanders zich genoodzaakt zien om bij de Raad van State schorsing van het bestemmingsplan te vragen omdat hun leefmilieu wordt geschaad.

Tja… en dan is er een nieuwe wijk gebouwd met gasloze huizen en zonnepanelen, waarvan de milieubewuste bewoners hun bevoorrechte positie nog een extra milieuvriendelijke impuls willen geven door te pleiten voor een stadsbos aan de rand van hun mooie wijkje. Dat is natuurlijk goed voor het uitzicht op en het aanzien van de wijk, voor de CO-2-afvang en de biodiversiteit, maar waar de andere minderbedeelde Doesburgers niet kunnen wonen.

Het is de patstelling waar niet alleen Doesburg, maar inmiddels onze hele samenleving mee te kampen heeft. We zijn een rijk landje met een groeiende industrie, een doorgeschoten agrarische sector, een groeiende bevolking met groeiende behoeftes en een groeiend tekort aan personeel, maar met krimpende ruimtes voor wonen en natuurbeleving. Dat moet allemaal gezond, duurzaam en rechtvaardig georganiseerd worden; in samenhang uiteraard. Tja…dat wordt puzzelen.

Doesburg gaat een serieuze poging daartoe doen. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is rond en krijgt de titel ‘Doesburg op weg naar de toekomst’ mee. Die titel is weliswaar even veelbelovend als nietszeggend – wie is er niet op weg naar de toekomst? – maar op de weg van het fraai geasfalteerde plaveisel liggen ook allerlei struikelstenen.

Op papier oogt het akkoord in ieder geval milieubestendig, er liggen pijlers onder. Zo behelst pijler 1 een evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat. Pijler 2 kent een verbindende en versterkende sociale aanpak en pijler 3 een kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie.

Tja….en dan wordt er, ondanks zo’n fraai coalitieakkoord, ook beweerd dat mensen even creatieve als destructieve wezens zijn, dus of het terrein van het evenwichtig woon- en vestigingsklimaat een speelveld of een slagveld wordt zullen we moeten afwachten. En zal de verbindende en versterkende sociale aanpak een hoopgevende of frustrerende zoektocht zijn naar rechtvaardigheid tussen arm en rijk? En wat kwaliteitstoerisme is weet nog nagenoeg niemand, maar toegankelijke natuurrecreatie kan het Doesburgse Posbanksyndroom worden. Hanzemilieu: het tweegevecht tussen handel en welzijn, oftewel eigen belang en/of sociaal belang. Of…de gulden middenweg….tja.

Desiderius Antidotum