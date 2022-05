Doesburgse studente naar Portugal om journalistieke producties te maken

DOESBURG – De Doesburgse Tessa Kelderman (20) zit nu in haar tweede jaar journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Van 7 tot en met 21 juni vertrekt ze samen met vijf medestudenten naar Portugal met als doel om met hun pas opgerichte bedrijf Único Mídia journalistieke producties te verkopen en daarmee de reis terug te verdienen.

“Het is natuurlijk wel een beetje eng, want er gaan duizenden euro’s in deze opdracht zitten”, vertelt Tessa. Vanuit school werd namelijk de opdracht gegeven om een reis te maken naar het buitenland en door producties te verkopen deze reis weer terug te verdienen. “Er komt zo veel bij kijken. Je moet vliegtickets kopen, een accommodatie regelen, apparatuur huren en als belangrijkste opdrachtgevers zoeken.”

Het plan van Tessa en haar medestudenten is om eerst zo veel mogelijk geld te verdienen met commerciële opdrachten en zich in Portugal te richten op journalistieke producties. “Portugal heeft een ontzettend rijke cultuur en geschiedenis. Er zijn super veel interessante verhalen om te vertellen en elke dag worden wij als groep steeds enthousiaster om naar Portugal te vertrekken.”

“We hebben het voordeel dat één van onze redactieleden in Portugal heeft gewoond en vloeiend Portugees spreekt. Dat geeft ons natuurlijk al een voorsprong.” De jonge journalist is van plan om human-interest verhalen te maken in Portugal. “Dat vind ik leuk en interessant. De naam van ons bedrijf Único Mídia betekent ‘unieke media’ in het Portugees. Dat omdat wij op zoek willen naar unieke verhalen.”

Uiteindelijk is Tessa van plan om zowel video- als geschreven producties te maken met haar bedrijf. “We hebben een goede mix van journalisten in onze redactie, waardoor we beide opties kunnen uitvoeren, maar ik heb zelf een echte passie voor schrijven”, zegt Tessa enthousiast. “Ik ben ervan overtuigd dat er niets zo mooi is als een goed geschreven verhaal, dus ik kijk erg uit naar alle verhalen die ik in Portugal zal ontdekken.”

Wie nieuwsgierig is geworden naar het bedrijf van Tessa en haar medestudenten, kan een kijkje nemen op de website www.unicomidia.com. Alle updates over de Doesburgse studente en haar medestudenten zijn te vinden op de sociale mediakanalen onder de naam @unicomidia.

Foto: Het team van Único Mídia, met linksvoor Tessa Kelderman