Definitief ontwerp voor Zuider Parallelweg Velp

VELP – Er ligt een nieuw ontwerp voor de Zuider Parallelweg in Velp. De riolerig is meer dan 60 jaar oud en aan vervanging toe. Omdat de weg hiervoor open moet, wordt ook gelijk gekeken naar herinrichting van de weg.

Gezien de lengte van de Zuider Parallelweg en de verschillen in het profiel, is besloten de Zuider Parallelweg in drie stukken op te delen. Het eerste deel is tussen de Laarweg en Larensteinselaan. Het tweede deel is het deel tussen de Larensteinselaan en Alexanderstraat en het derde deel loopt van de Alexanderstraat tot de Emmastraat. Per deel is door bewoners en medewerkers van de gemeente Rheden een voorlopig ontwerp gemaakt, dat op 10 maart aan de overige bewoners getoond.

Een aantal reacties van bewoners is in het definitieve ontwerp verwerkt. De verkeersdrempel in het deel tussen de Larensteinselaan en de Laarweg wordt verderop in de Zuider Parallelweg geplaatst. Er komt een parkeerverbod aan de kant van het spoor, direct na de bocht over een lengte van circa 6 meter.

Het gedeelte van de Zuider Parallelweg tussen huisnummer 3 en de Emmastraat is slecht verlicht. De gemeente kijkt samen met direct omwonenden of er plek is voor een extra lichtmast.

De gemeente bekijkt ook of de haag bij de kruisingen met de Larensteinselaan en de Alexanderstraat over een beperkte afstand verlaagd kan worden voor een beter zicht op de kruisingen.

De loop-en parkeerstrook in het deel tussen de Alexanderstraat en de Emmastraat is op twee plaatsen aangepast om extra parkeergelegenheid te creëren of het parkeren gemakkelijker te maken.

Het definitieve ontwerp is te bekijken via: www.rheden.nl/zuiderparallelweg. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt voor de aanbesteding. In maart 2023 hoopt de gemeente te starten met de uitvoering. De planning hangt af van de beschikbaarheid van de benodigde grondstoffen en materialen en de kostenstijgingen. Aanwonenden krijgen een aantal weken voor start van het werk informatie over de definitieve planning.