Culturele Zondag op Eerste Pinksterdag

DOESBURG – De eerste zondag van juni is de historische binnenstad van Doesburg weer het sfeervolle decor voor een route langs meer dan 20 culturele adressen. Musea, galerieën en kunstgerelateerde zaken openen tussen 12.00 en 17.00 uur hun deuren voor publiek.

Galerie De Veerpoort staat al jarenlang bekend om haar bijzondere kunst afkomstig uit verre landen. Daarnaast zijn ook de bovengelegen appartementen te bezoeken. Deze heeft galeriehouder Pieter Sloot ingericht met kunst. Een van de kamers heeft een Oosterse sfeer, door de motieven op een opvallende kast en een Chinese Maria afgebeeld op een wandkleed. Een andere kamer is bestempeld tot Bloemenkamer. Hier hangen bloemrijke etsen en lithografieën en staat Portugees aardewerk.

Galerie Grietje heeft deze culturele zondag voor het laatst de expositie ‘Zien is meer dan kijken’. Deze toont reisimpressies van Betty van Rossem.

In het Kunstlab zijn demonstraties van kunstenaars bij te wonen. Zo toont Rob Kuulders hoe hij een vorm uit een stuk steen houwt. Femmie Brinkers maakt van wol schilderijtjes door middel van naaldvitten. Daarnaast zijn er in het Kunstlab wisselende exposities te zien.

De romantische binnentuin achter Keramiek Atelier Phoenix staat in volle bloei en is op de Culturele Zondagen vrij te bezichtigen. Daarin staan diverse keramische tuinattributen. In het atelier is een doorlopende keramiektentoonstelling.

In Atelier aan Het Putpad toont Anne van der Meiden haar werk, onder meer landschappen en zeegezichten in allerlei varianten. In de serre biedt ze brocante en kleinere kunstwerken van haar hand aan.

Het Lalique Museum brengt een permanente ode aan de wereldberoemde Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique. Naast de vaste collectie is de tentoonstelling ‘De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten’ te zien. Het doel is Nederlandse kunstenaars uit die tijd met elkaar te vergelijken en de invloed op buitenlandse kunst te tonen

Naast de vaste opstelling zijn er tot en met 12 juni twee exposities in museum De Roode Tooren. De eerste heeft als titel ‘1572: De geboorte van Nederland; een zware bevalling voor de Achterhoek’. De tweede is gewijd aan Israhel van Meckenem, de meest productieve graveur van de vijftiende eeuw.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 5 juni gesloten zijn.

www.culturelezondagdoesburg.nl