Brummens Mannenkoor zingt in Loenen

BRUMMEN – Het Brummens Mannenkoor (BMK) zingt zondag 15 mei in dorpscentrum De Brink in Loenen. Dit is het derde concert in de reeks optredens in buurgemeenten. De toegang is gratis.

Het koor zingt in dit jubileumjaar in de regio in het kader van ledenwerving. Na Rheden en Eefde staat zondag een concert in Loenen op het programma. De heren zingen vanaf 15.00 uur. Het koor zingt drie maal, met tussendoor twee intermezzi door Gerard Geurts, vaste pianist van het BMK. Het koor staat onder leiding van Henriëtte Hansma.

Het Brummens Mannenkoor is opgericht in 1976 en bestaat dus 45 jaar. Het koor bestaat momenteel uit 50 leden. De meeste leden komen uit Brummen, Eerbeek, Hall en Leuvenheim. Anderen komen uit de wijdere omgeving, zoals Apeldoorn, Arnhem, Klarenbeek, Loenen, Dieren en Zutphen.

Het koor repeteert elke week op de dinsdagavond vanaf 19.45 uur in Plein 5 in Brummen. Iedere eerste dinsdag van de maand houdt het BMK een openbare repetitie. Eenieder is dan welkom om kennis te maken.

Het koor verzorgt jaarlijks ongeveer vijf concerten en optredens. Soms als koor alleen, maar veelal gezamenlijk met andere koren. Om de drie jaar maakt het BMK een meerdaagse concertreis, waarbij ook de partners van de koorleden meegaan. Sinds het bestaan van het BMK zijn onder andere Polen, Wales, Duitsland, Oostenrijk,en België bezocht.

Het BMK is continu bezig met de vernieuwing van haar muziekkeuze en streeft er naar zo veelzijdig mogelijk te zijn. Het repertoire is breed: van klassiek tot modern en van volksmuziek tot religieuze muziek. Zo worden bekende liederen van Schubert en Mozart gezongen, maar ook mooie Slavische nummers, volksliederen uit Wales, Italië, Zuid Afrika, Estland en popmuziek als Blowin’ in the Wind van Bob Dylan en Bridge over Troubled Water van Simon en Garfunkel.

www.brummensmannenkoor.nl