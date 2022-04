Zadenverkoop IVN-tuin Rheden

RHEDEN – IVN Oost-Veluwezoom houdt zondag 10 april van 11.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse zadenverkoopdag. Deze vindt plaats in de IVN-tuin naast het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Rheden. Net als andere jaren zijn op de IVN-tuin in Rheden de zaden verzameld, gedroogd en verpakt. Een prachtige, uitgebreide collectie is het geworden. Planten voor bijen, vlinders en andere insecten. Sommige soorten zijn in de Nederlandse natuur zeldzaam en staan daarom op de Rode Lijst. Maar er zijn natuurlijk ook algemenere, fraaie soorten als de klaproos, korenbloem en cichorei.

www.ivnoostveluwezoom.nl