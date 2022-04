Wim Wensink neemt afscheid als voorzitter Eendracht

EERBEEK – Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft Wim Wensink afscheid genomen als voorzitter van muziekvereniging Eendracht. Wensink zat vanaf 2002 in het bestuur van de Eerbeekse vereniging, waarvan de laatste twaalf jaar als voorzitter. Daarnaast nam ook Sterre Wissing na een bestuursperiode van drie jaar afscheid. Eva Wensink en Davy te Bokkel nemen de vrijgekomen plaatsen over in het bestuur.

In een afscheidswoord van de leden aan de vertrekkende voorzitter werd vooral stilgestaan bij de rol van Wensink als verbinder tussen de muziekvereniging en de gemeente Brummen. Zo werd er een langetermijnvisie neergelegd voor het wekelijks ophalen van het oud papier in Eerbeek en heeft hij er mede voor gezorgd dat de culturele sector hoog op de agenda staat bij de politieke partijen in de gemeente. “In onze visie staat dat wij professioneel muziekonderwijs willen aanbieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft”, geeft Wensink aan. “Om dit financieel zo laagdrempelig mogelijk te maken, zijn de inkomsten van de oudpapieractie en erkenning van de gemeente van groot belang.”

In de afgelopen twaalf jaar startte Eendracht ook met de stichting KIEMM (Kinderen In Eerbeek Maken Muziek), waarmee leden van Eendracht muziekonderwijs mogelijk maken op alle basisscholen in Eerbeek. Naast onder andere Wim Wensink heeft ook Sterre Wissing hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. En daarom werd ook zij extra in het zonnetje gezet bij haar afscheid als bestuurslid.

Het nieuwe bestuur staat voor financiële uitdagingen. In de periode van de pandemie zag ook Eendracht het ledenaantal teruglopen en daarmee ook de inkomsten. “We hebben geen concerten kunnen geven en ook heeft KIEMM twee jaar lang niet plaats kunnen vinden”, aldus vicevoorzitter en penningmeester Sylvia van Lith-Kamphuis. “Nu er weer evenementen en concerten worden georganiseerd, kunnen wij met onze verschillende ensembles eindelijk weer optreden. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om zichtbaar te zijn in het dorp.” Ook is de vereniging begonnen met het geven van muziekonderwijs op de basisscholen in Eerbeek. “Hopelijk inspireert dit jong en oud om zich aan te sluiten bij onze 124-jarige vereniging,” besluit van Lith-Kamphuis.