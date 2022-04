Vossenjacht in Rheden

RHEDEN – Vrijdag 8 april houden de jeugdsoos van de Dorpskerk, Rheko, WIK en sc Rheden weer de jaarlijkse vossenjacht. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool zijn welkom om mee te doen. In kleine groepjes gaan de kinderen rondom de IJsselsingel op zoek naar vossen en proberen aan het eind de geheime zin op te lossen. Kinderen van groep 1 tot en met 4 lopen onder begeleiding van hun ouders. De kosten bedragen 1 euro voor de activiteit en drinken met wat lekkers. De jacht begint om 18.45 uur bij de kantine van sc Rheden. Om 20.15 uur is het weer afgelopen. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst en kan via recreatiecommissie@rheko.nl.