Voorjaarsrit in het zonnetje

HALL – De IJsselmenners in Hall hebben zondag 27 maart hun nieuwe seizoen afgetrapt met een voorjaarsrit. Op deze heerlijke lentedag vertrok een flink aantal aanspanningen voor een rit door de omgeving. Omdat het de eerste rit was, werd hij wat kort gehouden, maar wat was het genieten in het zonnetje. Niet alleen voor de menners, maar ook voor passanten. De groep paarden en aanspanningen bood een prachtige aanblik.

De IJsselmenners maken regelmatig een mooie rit door de omgeving. Daarnaast staan er dit seizoen ook weer ringsteekwedstrijden op het programma. Dit jaar organiseert de vereniging voor het eerst ook menlessen. Meer informatie over de IJsselruiters is te vinden op www.facebook.com/koetsiersvereniging.deijsselmenners.

Foto: Han Uenk