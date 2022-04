Vol programma voor Koningsdag in Velp

VELP – Op woensdag 27 april wordt weer de bekende Koningsmarkt gehouden aan de Rozendaalselaan en Burgemeester Brandtlaan in Velp. Het is één van de onderdelen van een vol Koningsdagprogramma in Velp.

De dag wordt om 9.30 uur geopend met een gezellig samenzijn op de Overtuin. Harmonie Unisono speelt, burgemeester Carol van Eert houdt een toespraak, de aanwezigen zingen het Wilhelmus, terwijl de vlag wordt gehesen. Iedereen is welkom voor een kop koffie met wat lekkers om deze feestelijk dag goed te beginnen.

Markt

Naast de markt aan de Rozendaalselaan is er in de Hoofdstraat, Emmastraat en Oranjestraat een oranjebraderie, georganiseerd door BIZ Centrum Velp. Voor kinderen zijn leuke attracties opgesteld. De meeste Velpse winkels in het centrum zijn open van 10.00 tot 17.00 uur. Op het Gezondheidsplein aan de Rozendaalselaan is de Kleine Koningsmarkt. Alle kramen zijn gratis beschikbaar gesteld aan verenigingen en organisaties die geld inzamelen voor Goede Doelen. Bij sommigen wordt de opbrengst bestemd voor de vluchtelingen van Oekraïne. Er is veel muziek, vanaf 10.00 uur rijdt een oud-Hollands draaiorgel op de Koningsmarkt heen en weer. Op diverse plaatsen spelen muzikanten om voor zichzelf of een goed doel geld in te zamelen. Tussen 11.00 en 13.00 uur verzorgt Harmonie Unisono enkele optredens ter hoogte van Maassen van den Brink.

Brandtplein

Het Burgemeester Brandtplein wordt omgedoopt tot ‘het Feestterrein van Velp’. Al vanaf 9.00 uur serveren studenten van Hogeschool Larenstein verse koffie en frisdranken op een groot terras en wordt een barbecue aangestoken. Buurtvereniging Burgemeester Brandtplein organiseert de populaire Kinderkleedjesmarkt. Kinderen kunnen zich vanaf 10.00 uur ter plaatse aanmelden. Een plekje kost 2,50 euro. Om 12.00 uur beginnen de Kinderspelen, begeleid door leden van Scouting De Markesteen. Een spelkaart van 1 euro geeft toegang tot alle spelletjes.

Vogelschieten

Inschrijven voor het vogelschieten kan tussen 11.00 en 11.45 uur op het Gezondheidsplein aan de Rozendaalselaan. De eerste schoten op de houten vogel worden om 12.00 uur gelost door onder andere burgemeester Carol van Eert en de huidige kasteelheer van Biljoen, Marnix Heersink. Degenen die daarna de vleugels, kop of staart wegschieten, krijgen prijzen. Wie de vogel van de stok schiet, mag zich Koning of Koningin van Velp noemen.

Villaparkconcert

Koningsdag wordt traditioneel afgesloten met het Villaparkconcert. Vanaf 20.00 uur speelt de Storyville Jassband in de muziektent in de vijver. De toegang is voor iedereen gratis.

Voor aanvang van het concert kunnen de 100 deelnemende auto’s van de Oranje Klassieker Rit worden bewonderd. Deze staan geparkeerd rondom de vijvers aan de Overbeeklaan en Vijverlaan.

www.velpvoororanje.nl