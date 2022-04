Voetbalvereniging Oeken en De Vroolijke Frans verlengen samenwerking

OEKEN – De Brummense voetbalvereniging vv Oeken en Uitspanning De Vroolijke Frans hebben hun samenwerking verlengd. Sinds de verhuizing van de voetbalvereniging op 1 oktober 1934 naar de huidige locatie werken beide partijen al nauw samen. Die samenwerking wordt met het zetten van een handtekening door Pascal Elshof, bedrijfsleider bij De Vroolijke Frans, en Emile Jager, voorzitter vv Oeken, met in ieder geval drie jaar verlengd.

Als onderdeel van de verlenging van de samenwerking steekt Uitspanning De Vroolijke Frans de selectie van Oeken 1 weer in een nieuw tenue met ingang van het nieuwe voetbalseizoen. Als goede buur kan De Vroolijke Frans in goed overleg ook gebruik maken van de faciliteiten van vv Oeken bij activiteiten. De komende periode zullen beiden tevens onderzoeken welke activiteiten er gezamenlijk te organiseren zijn om de samenwerking nog meer invulling te geven. Omgekeerd kan Oeken gebruik maken van de parkeerplaats van De Vroolijke Frans.

Om de toenemende drukte op de zaterdagen bij zowel De Vroolijke Frans als Oeken op te vangen, zijn de handen ineengeslagen om het grasveld achter de parkeerplaats in te richten om bij drukte te kunnen parkeren. De vrijwilligers van Oeken zijn druk doende met het afronden van de werkzaamheden.

Zowel de directie van Uitspanning De Vroolijke Frans als het bestuur van voetbalvereniging Oeken zijn erg blij met het verlengen van de samenwerking.