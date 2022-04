Voetballers Vitesse motiveren kinderen in gemeente Rheden gezonder te leven

RHEDEN – Dinsdag 5 april was het feest op basisschool De Wensvogel in Dieren: tientallen kinderen sloten het sport- en leefstijlprogramma Vitesse GOALS af. Dat gebeurde in stijl met een persconferentie met voetballer Million Manhoef en sporten op het schoolplein. Honderden kinderen van basisscholen in Velp, Rheden en Dieren ronden het programma van voetbalclub SVB Vitesse, zorgvernieuwer Incluzio en Sport in Rheden deze week af.

Vitesse GOALS leert kinderen meer over gezonde voeding, beweging en leefstijl. GOALS staat voor Gezond Onderweg naar Actieve LeefStijl. Voetbalclub SVB Vitesse boekte de afgelopen vier jaar succesvolle resultaten met het programma in thuisstad Arnhem en zorgde ervoor dat honderden jongeren gezonder gingen leven. Om het programma ook in Rheden te starten, sloeg SVB Vitesse de handen ineen met Incluzio. Samen met Rhedense basisscholen De Wensvogel, Rhederenk en De Kameleon zetten Incluzio en SVB Vitesse zich samen met Sport in Rheden in voor een gezondere leefstijl voor kinderen in Rheden. In totaal deden 400 kinderen mee aan dit traject.

Basis voor gezondheid

Het programma is alomvattend en leert kinderen alles over een gezonde leefstijl: van gezond eten tot mindfullness en beweging. En dat werkt goed, zo blijkt. “Je leert hoe je fit blijft. En je leert ook wat de spelers van Vitesse eten of niet”, aldus Milan Palavan, leerling van basisschool De Wensvogel in Dieren en deelnemer van Vitesse GOALS.

De drie partijen zijn trots op het feit dat ze zoveel kinderen in Rheden hebben kunnen motiveren voor een gezonde leefstijl.

Ruud van Dijk, coördinator Sportstimulering bij Sport in Rheden: “Het is belangrijk dat kinderen in hun directe omgeving aangespoord en ondersteund worden een gezonde leefstijl te ontwikkelen.” Daar sluit Ruud Noteboom, regiomanager bij Incluzio Rheden, zich volledig bij aan: “Een gezonde leefstijl is juist voor kinderen zo belangrijk. Wanneer kinderen leren wat dit inhoudt en hier ook naar leven, leggen ze een basis voor hun gezondheid, waarin ze minder vaak ziek zijn en in de toekomst minder kans hebben op bijvoorbeeld hart- of vaatziekten. Daarom zijn wij extra trots dat Vitesse GOALS nu ook in Rheden is afgerond. Onze jongerenwerkers hebben zich met veel plezier samen met de club en basisscholen ingezet om kinderen te leren over een gezonde leefstijl!”

Peptalks van Vitesse voetballers

Het programma bestond uit een schoolprogramma én een programma na schooltijd. Van interactieve voetbalspellen tijdens de gymlessen en een sportieve invulling van pauzes tot gerichte begeleiding op het gebied van voeding en beweging na school. De jongerenwerkers van Incluzio begeleidden kinderen bij hun dagelijkse opdrachten: van spellen tot bewegingsactiviteiten. Kinderen werden door hun favoriete voetballers van Vitesse gemotiveerd via video’s waarin zij hen toespreken. De peptalks van de spelers zijn een extra duwtje in de rug voor de kinderen om hun doelen te behalen.

Edward Sturing, ambassadeur bij Vitesse Betrokken: “Na de mooie resultaten die we in Arnhem boekten, zijn we blij dat we met Vitesse GOALS de grens zijn overgestoken naar Rheden. Samen met Incluzio en Sport in Rheden hebben we ervoor gezorgd dat we ook hier kinderen inspireren om meer te bewegen en gezonder te leven.”

Begeleiding naar sportvereniging

Het programma duurt normaal gesproken in totaal 12 weken. Door de lockdowns lag het programma de afgelopen maanden tijdelijk stil. Daarom was de afsluiting vorige week extra feestelijk. De volgende stap is om kinderen in samenwerking met Sport in Rheden te begeleiden richting een sportvereniging of ander sportaanbod in de wijk.