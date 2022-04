Violiste Hawijch Elders speelt in Pancratiuskerk

BRUMMEN – De jonge topvioliste Hawijch Elders komt, op uitnodiging van de Werkgroep Kamermuziek, op zondag 24 april naar Brummen. Zij wordt hier op vleugel begeleid door Sander Sittig en samen brengen zij een programma met werken van Ysaÿe, Sibelius, Debussy en Prokofjev.

Hawijch begon op zesjarige leeftijd met vioollessen en ontwikkelde zich al vroeg tot een veelbelovend violist. In 2018 won ze de publieksprijs en de tweede prijs van het Nationaal Viool Concours Oskar Back. In 2021 heeft zij in Brussel de eerste prijs op het 5e Leonid Kogan International Vioolconcours gewonnen.

Ze heeft onlangs als een van de vier laureaten Dutch Classical Talent 2021-2222 afgesloten met een virtuoos soloprogramma en een tour langs dertien grote Nederlandse concertzalen. De jury zei over haar: “Technisch en muzikaal subliem. Een ontwapenende en verhalende violiste met een indrukwekkende klank. Met gemak vult ze in haar eentje de zaal.”

Hawijch wordt begeleid door Sander Sittig. Hij geniet een grote reputatie in de kamermuziek als begeleider van onder andere Ilya Grubert en Liza Ferschtman.

De Pancratiuskerk in Brummen heeft een uitstekende akoestiek, waarin de klank van de viool en vleugel heel goed tot zijn recht zal komen.

Het concert in Brummen vindt plaats in de Pancratiuskerk en begint om 15.30 uur. De kerk opent om 15.00 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn te bestellen via www.brummencultuur.nl. De Werkgroep Kamermuziek wil graag de jeugd met muziek in aanraking brengen. Daarom krijgen ouders of grootouders die een kind van maximaal 16 jaar oud meenemen, een gratis kaartjes. De kinderen mogen sowieso al gratis mee. Het aantal kaarten is wel beperkt, dus overleg vooraf even met het secretariaat via kamermuziek@brummencultuur.nl.