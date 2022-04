Veluwonen gooit wijk Oud Eerbeek op de schop

EERBEEK – De buurt Oud Eerbeek gaat op de schop. Woningcorporatie Veluwonen heeft bekendgemaakt dat 104 huizen in de wijk een grondige opknapbeurt krijgen. Vanaf 2026 worden 86 oude huizen afgebroken om plaats te maken voor evenveel nieuwe, duurzame huizen.

De huurders zijn tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht. Directeur Vincent Buitenhuis van Veluwonen vertelt: “Huurders van de te slopen huizen zijn natuurlijk geschrokken van het nieuws. Maar Veluwonen doet dit niet zomaar, we willen zorgen voor energiezuinige huizen waar huurders ook de komende 40 tot 60 jaar goed wonen. En dat lukt niet met alle huizen zoals ze nu in de buurt staan.”

Veluwonen heeft in Oud Eerbeek 190 huurhuizen staan die inmiddels 60 tot 70 jaar oud zijn. Daarom is de woningcorporatie gaan nadenken over de toekomst van deze huizen. Zijn ze groot genoeg? Hoe duurzaam zijn ze? Wat is de technische staat? Voldoen ze nog wel aan de woonwensen van bewoners? Kunnen ze beter afgebroken worden of opgeknapt?

In het najaar van 2021 vroeg Veluwonen aan alle bewoners van de huurhuizen wat ze van hun huis en buurt vinden. Vincent Buitenhuis: “Veel huurders wonen fijn en vinden opknappen best een prima idee. Een kleinere groep bewoners vindt juist afbreken en nieuwbouwen goed. Veluwonen wil graag de hele buurt vernieuwen door op te knappen en door nieuw te bouwen. Het bewonersonderzoek bevestigt dit.”

Veluwonen gaat huurders ook betrekken bij de plannen. Buitenhuis: “Huurders kunnen straks meedenken over wat er teruggebouwd gaat worden (voor wie, wat, hoeveel), want we bouwen voor de buurt. Huurders waarvan het huis wordt opgeknapt denken ook mee als ze dat willen.”

Sommige huizen worden afgebroken omdat ze technisch niet meer op te knappen zijn. Andere huizen breekt Veluwonen af om zo stap voor stap de buurt te vernieuwen met energiezuinige huizen die nog beter aansluiten bij de woonwensen van huidige en toekomstige huurders. Vincent Buitenhuis: “Er staan in de buurt ook blokjes met huur- en koophuizen door elkaar, die gaan we opknappen omdat slopen hier geen optie is. Eigenaren in zulke blokjes hebben van ons inmiddels een brief gehad en kunnen (als ze dat willen) meedoen met de opknapbeurt.” Bewoners die in een huis wonen dat wordt gesloopt, krijgen tijdelijk een andere woning als ze willen terugkeren naar de wijk. Ook kunnen zij kiezen voor een ander huis en ze krijgen een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

De bedoeling is om de opknapbeurt in fases te starten vanaf eind 2022. De afbraak gebeurt ook in fases. Veluwonen verwacht eind 2026/2027 de eerste fase te slopen, om direct daarna met de nieuwbouw te starten. Veluwonen investeert met deze plannen in totaal zo’n 26 miljoen euro in de buurt Oud Eerbeek.