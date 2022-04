Unieke Vrijvraagservice voor woningbezichtiging

DIEREN – In de huidige hectische woningmarkt is het erg belangrijk om snel te kunnen schakelen. Zo ook bij het aanvragen en inplannen van een bezichtiging. Omdat veel mensen moeite hebben om op korte termijn vrij uren van hun werk te kunnen krijgen introduceert Grotenhuis Makelaardij uit Dieren als eerste makelaar in Nederland vanaf vrijdag de Grotenhuis Vrijvraagservice.

Fabian Grotenhuis: “Met deze unieke service onderscheiden wij ons als betrokken makelaarskantoor en ondersteunen wij de serieuze zoeker in alle facetten van het zoekproces. Het viel ons al enige tijd op dat veel mensen problemen hebben om vrij te krijgen om hun droomhuis te kunnen bezichtigen. Dit vooral als het om meerdere aanvragen per week gaat. Wij begrijpen het belang van het vinden van een passende nieuwe woning én kunnen ons als werkgever in de positie van de betrokken werkgevers inleven. Daarom zijn wij de perfecte partij om de benodigde vrije uren met de werkgever af te stemmen. De pilot was een groot succes voor wat betreft het vrij krijgen. Nadat het verzoek van de zoeker zelf in eerste instantie afgewezen was is het na vijf telefoontjes van ons kantoor uiteindelijk gelukt om medewerking van de baas te krijgen en kon de bezichtiging – tot grote vreugde van de zoeker – alsnog ingepland worden. Helaas is de koop uiteindelijk niet doorgegaan vanwege problemen met de financiering omdat het tijdelijke contract ondanks een eerder afgegeven werkgeversverklaring niet verlegd werd.”

Met de introductie van deze extra service voor zoekers doet het kantoor haar motto ‘Actie=Succes!’ eer aan.