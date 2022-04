Sursum Corda helpt vluchtelingen

ELLECOM – Van de vele Oekraïense vluchtelingen die naar ons land komen, verblijft een vijftal in Ellecom. Zij verblijven in huis bij één van de leden van het Gemengde Zangkoor Sursum Corda. De leden van het koor hebben een actie georganiseerd om geld op te halen voor de extra kosten die nu in dit huishouden worden gemaakt, denk er alleen al aan wat het kost om vijf extra monden te voeden. Samen hebben de zangers ruim 500 euro bijeengebracht en overgemaakt. Het is in dank aanvaard. “Een geweldige prestatie van een relatief klein, maar hecht gezelschap”, zegt Johan van de Belt, voorzitter van Sursum Corda.