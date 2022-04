Stratentoernooi ‘t Pluumpje geeft spelers veel plezier

EERBEEK – Dat badmintonnen meer is dan een leuk spelletje voor op de camping, dat bewijst badmintonvereniging ‘t Pluumpje in Eerbeek. Er is een grote groep recreanten actief bij de vereniging en er wordt ook op niveau meegedaan aan de competitie. Dinsdag 22 maart kwamen leden én andere sportievelingen in De Bhoele bijeen voor het jaarlijkse Stratenvolleybaltoernooi.

Het was al de vijftiende editie van het Stratenvolleybaltoernooi. Hierbij vormt een speler van ‘t Pluumpje samen met drie anderen een team. En hoewel er fanatiek wordt gespeeld, staat het plezier hierbij altijd voorop. “Toernooi klinkt ook wel heel zwaar”, zegt Daphne Smit van ‘t Pluumpje. “Het is vooral heel veel lachen. De één kan heel goed badmintonnen en een ander bakt er niks van, maar ieder heeft evenveel lol.”

Er deden dit jaar 65 spelers mee in 13 teams, verdeeld over twee poules. In poule 1 wist het team BV ’t Shutteltje 1 het team Zonnedauw nipt voor te blijven. In poule 2 ging het team van Fysiotherapie Eerbeek Loenen er met de winst vandoor, net voor Team Tamara en Karel van Gelreweg 1. De felbegeerde wisselbeker ging naar naar over-all winnaar Fysiotherapie Eerbeek Loenen. “Een heel fanatiek team sportievelingen dat elk jaar meedoet”, vertelt Daphne. “Bij hen staat, net als bij veel anderen, het Stratentoernooi op de laatste dinsdag van maart als vaste prik in de agenda.” Team Karel Van Gelreweg 2 kreeg een aanmoedigingsprijs.

‘t Pluumpje speelt elke dinsdagavond in De Bhoele in Eerbeek. Er wordt getraind in twee groepen. Eerst zijn de recreanten aan de beurt. Dat zijn mensen die onderling een partijtje willen spelen en trainen om hun vaardigheden te verbeteren, maar niet meedoen aan de competitie. Daarna trainen de competitiespelers. “Dat klinkt pittiger dan het is”, zegt Daphne. “We trainen een half uur tot een uur en gaan daarna vrij spelen. En dat is altijd erg gezellig, er wordt veel gelachen en tussendoor een praatje gemaakt. Na een minuut of 20 wordt er gewisseld en speel je weer met iemand anders.”

Dat het spelplezier zo belangrijk is, betekent niet dat de prestaties er minder om zijn. “In de loop der jaren hebben we regelmatig op landelijk niveau gespeeld”, vertelt Daphne trots. “Het eerste team is net naar de vijfde divisie gepromoveerd. Ik vind het heel wat dat een team uit zo’n klein dorp als Eerbeek op hetzelfde niveau speelt als clubs uit Apeldoorn en Zutphen.”

Volgens Daphne is badminton een sport die je met iedereen kunt spelen. “Het is niet alleen gemengd qua mannen en vrouwen, maar je kunt ook prima een partij spelen tegen iemand van een ander niveau. Iemand die beter speelt kan zich goed aanpassen aan iemand die minder ervaren is en zo een leuk wedstrijdje spelen. Of je maakt teams van een beginner en gevorderde samen.” Die laagdrempeligheid is één van de grote pluspunten van de badmintonsport. “Je loopt binnen en er is altijd wel iemand waar je tegen kunt spelen.”

Foto: Vera van der Meul

www.bctpluumpje.nl

Meer foto's

.