Stichting G1000.nu aan de slag met Burgerberaad in Rheden

GEM. RHEDEN – Burgemeester Carol van Eert heeft een partnerovereenkomst getekend met de stichting G1000.nu. Deze stichting gaat het burgerberaad opzetten in de gemeente Rheden. Binnen dit burgerberaad gaan 1000 uitgelote inwoners meepraten over de klimaatdoelen van de gemeente.

G1000.nu is een onafhankelijke stichting, opgericht door betrokken burgers. Zij vindt het belangrijk dat burgers zeggenschap krijgen over dat wat er gebeurt in hun land, stad of dorp. De stichting ziet het G1000 burgerberaad als een uniek middel om dat te bereiken. Dit burgerberaad bestaat uit 1000 gelote inwoners, die zeggenschap krijgen door middel van dialoog. Stichting G1000 treedt op als organisator en zorgt voor een onafhankelijk proces.

G1000.nu is geen overheidsorganisatie, maar een stichting voor en door burgers. Zij heeft geen belang in welke uitkomst dan ook van het burgerberaad en let erop dat niemand het resultaat oneigenlijk kan beïnvloeden. Zij zorgen ervoor dat het proces goed verloopt. Daarom sluit G1000.nu ook partnerovereenkomsten af, waarin de partner, in dit geval gemeente Rheden, belooft de onafhankelijkheid van de G1000 te respecteren en de resultaten serieus te nemen. De gemeente Rheden is de eerste die deze partnerovereenkomst ondertekend heeft. De bedoeling is dat alle (grotere) organisaties in de gemeente dat ook doen.

Carol van Eert, portefeuillehouder Partnerschap, legt uit: “Dit jaar gaat er een bijzonder proces plaatsvinden. Ik ben bijzonder verheugd over en trots op het feit dat door middel van een Burgerberaad geprobeerd wordt antwoord te geven op de vraag hoe we onze gemeente CO2-neutraal kunnen maken. Het is geen gemakkelijke vraag en de uitkomsten zullen zwaar wegen voor de gemeenteraad die de uiteindelijke besluiten neemt.”

De komende periode wordt gewerkt aan de organisatie van een Burgertop voor gelote inwoners. Zij ontvangen daarvoor in de eerste weken van mei een uitnodiging. Tijdens de Burgertop wordt onderzocht wat de gemeenschappelijke deler van de deelnemers is en kunnen er allerlei voorstellen en ideeën op tafel komen. Vervolgens gaan deelnemers tijdens het Burgerforum aan de slag om die verder uit te werken. De hele gemeenschap kan reageren op het werk van de deelnemers. Uiteindelijk vindt in het najaar de Burgerraad plaats. Tijdens de Burgerraad worden de verschillende voorstellen gewogen, wordt er gestemd en kan zo het Burgerakkoord worden opgesteld. De gemeenteraad neemt hierover uiteindelijk een besluit.