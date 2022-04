Sportbedrijf Rheden wordt Sport in Rheden

GEM. RHEDEN – Sportbedrijf Rheden krijgt een nieuwe naam en een nieuw logo. De nieuwe naam ‘Sport in Rheden’ sluit volgens de gemeente veel beter aan bij waar het Sportbedrijf voor staat. “Sport in Rheden staat voor sportstimulering en deze actieve naam past daardoor veel beter.”

Ook krijgt het Sportbedrijf een nieuw logo. Het huidige logo was inmiddels sterk verouderd en had niet meer de actieve uitstraling die de gemeente Rheden voor ogen had. Het nieuwe logo is frisser, actiever en sluit aan bij de huisstijl van het Biljoenbad. 24 maart is de nieuwe website www.sportinrheden.nl online gegaan.

Wethouder Sport & Cultuur Marc Budel is ontzettend blij met de nieuwe naam en huisstijl: “Soms is het belangrijk om de uitstraling aan te passen. Het is belangrijk dat de huisstijl past bij onze doelen en dat volstond niet meer. Het zijn ogenschijnlijk maar kleine veranderingen, maar ze geven juist wel veel lading aan onze activiteiten op het gebied van sportstimulering.”

www.sportinrheden.nl