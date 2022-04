Sir No Sir bij Vroolijke Frans

BRUMMEN – Zondag 3 april treedt het duo Sir No Sir op in het café van de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Het duo bestaat uit songwriters Tessa Nikopoulos en Toon Raaf. Zij brengen hun politieke en persoonlijke teksten, met dynamische meerstemmigheid als kern van de sound, aangekleed met veelzijdige arrangementen. Sommige nummers doen denken aan de klassieke popballades van Crosby Stills Nash & Young en Fleetwood Mac. Andere zijn een ode aan de jaren 90, waarin Radiohead en Portishead doorsijpelen. Het optreden start om 14.30 uur en de entree is gratis.

sir-no-sir.com