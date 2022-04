Schilderijen en beelden in De Opkamer Doesburg

DOESBURG – In de tentoonstellingsruimte van het Kunstlab in Doesburg exposeren in april twee vrouwen: Hetty Spitman en Nicole Steenkist. Twee kunstenaars die elkaar wonderwel aanvullen.

Hetty schildert realistisch en figuratief met water vermengbare olieverf en haalt haar inspiratie vooral uit de bossen rond Hoenderloo, waar zij dagelijks haar hond uitlaat. “Soms word ik helemaal enthousiast van alle vormen die ik daar zie”, zegt ze.

Nicole Steenkist schildert met acryl en voornamelijk abstract. Gevoel en kleur zijn daarbij leidend. Kleur is waartoe zij zich aangetrokken voelt. In de ondergrond van haar schilderijen zijn allerlei materialen te vinden: zand, krijt en stofjes. Daarnaast maakt zij stenen sculpturen, zoals van albast.