Rob Neijenhuis viert muzikale 50e verjaardag

RHEDEN – Schoenmaker Rob Neijenhuis uit Rheden is afgelopen december 50 geworden. Met de toenmalige maatregelen kon dit heugelijke feit niet grootschalig gevierd worden. Maar van uitstel komt geen afstel en daarom viert Rob zijn verjaardag alsnog. Op zondag 10 april speelt de schoenmaker met zijn band Juicy ‘n’ Bluesy in Ons Huis te Rheden. De zaal gaat open om 14.00 uur, de entree is gratis en iedereen is welkom om dit feestje mee te vieren. Drankjes zijn voor eigen rekening en een cadeau is volgens Rob niet nodig.

Juicy ‘n’ Bluesy speelt repertoire ‘from the great American songbook’. Soms vergeten, maar altijd herkenbaar. Blues uit Chicago, mooie ballades, oude rock ‘n’ roll en evergreens uit New Orleans, het staat allemaal op de setlist. De band neemt je mee op een roadtrip door de States en zorgt voor een spetterende muzikale ervaring voor zowel jong als oud.