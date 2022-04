Rick Evers: #ikwilhetplasticrietjeterug

Sinds vorig jaar is de verkoop van plastic rietjes verboden. Dat komt vooral omdat er op social media enkele foto’s rondgingen van een zeeschildpad met een plastic rietje door zijn neus. Net als een zeepaardje dat zich vastklampte aan een plastic wattenstaafje. Enkele milieugekkies maakten vervolgens een boel tamtam en het verbod op plastic rietjes (en wattenstaafjes) was een feit. Zo snel kan het gaan.

En voordat ik allerlei boze mailtjes krijg over het woord ‘milieugekkies’: rustig maar, ik hou ook van de natuur. En van schildpadden. Sterker nog, vroeger verzamelde ik schildpadjes. Geen echte, maar van die beeldjes. Waarom schildpadjes? Dat weet ik niet meer precies. Ik denk dat ik het leuk vond dat ze net zo sloom waren als ikzelf. Maar het gaat nu even niet om schildpadden, het gaat om die plastic rietjes.

Die plastic rietjes zijn verboden, dus wat zit er nu vast aan een klein pakje chocolademelk? Een papieren rietje. Verpakt in een plastic hoesje, dat nog wel. En het pakje zelf is natuurlijk ook van plastic. Is dat logisch? Neen. Handig? Ook niet. Mijn zoontje heeft namelijk het papieren rietje al kapotgesabbeld als het pakje nog niet eens half leeg is. De rest krijgen we er dus niet uit. Is dat duurzaam? Neen.

Gelukkig kent u mij als de columnist met de steengoede ideeën. Daarom stel ik voor om het pakje chocolademelk voortaan van papier te maken, net als het hoesje waar het rietje in zit. Het rietje zelf, maken we vervolgens weer gewoon van plastic. En bovendien, laat die klimaatgekkies onze supermarkten eens lekker lastigvallen die komkommers, paprika’s en broccoli nog steeds per stuk in plastic verpakken.

Of misschien moet ik meer gebruik maken van de kracht van social media. Wat het zeepaardje en de zeeschildpad gelukt is, moet mij toch ook lukken. Ik geef mijn zoontje straks een pakje chocolademelk en maak een mooie foto als er halverwege dikke tranen over zijn wangen lopen omdat hij het kapotgesabbelde rietje niet meer kan gebruiken. Samen krijgen we dat prettige plastic rietje wel weer terug.